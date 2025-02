Thunderbolts*: Marvel-Antihelden stürmen im Super-Bowl-Trailer zur Rettung der Welt

Einmal mehr nutzten zahlreiche Unternehmen die Werbepausen des gestrigen Super Bowls, um ihre Spots einem großen Publikum zu präsentieren. Darunter waren auch die Marvel Studios, die einen brandneuen Trailer zu „Thunderbolts*“ gezeigt haben, der hierzulande ab dem 1. Mai 2025 in den Kinos zu sehen sein wird.

Dabei gewährt das bewegte Bildmaterial nicht nur erste Einblicke in die spektakuläre Action des kommenden Films, sondern bestätigt auch die Charaktere, aus denen sich die titelgebende Truppe zusammensetzt. Außerdem wird deutlich, dass „Thunderbolts*“ im Vergleich zu anderen Marvel-Produktionen einen etwas düsteren Ton bieten wird.

Außenseiter vertreten die Avengers

Der neue Trailer zu „Thunderbolts*“ zeigt unter anderem eine kurze Szene, in der Contessa Valentina Allegra de Fontaine vor Gericht spricht und klarstellt, dass die Avengers „nicht kommen“ werden. Aus diesem Grund muss sich die dysfunktionale Antihelden-Gruppe auf eine gefährliche Mission begeben, um die Welt zu retten. Dabei müssen sich die Außenseiter aber auch ihrer dunklen Vergangenheit stellen.

Die „Thunderbolts*“ bestehen aus Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), US Agent (Wyatt Russell) und Taskmaster (Olga Kurylenko). Bei der mysteriösen Bedrohung, mit der sie konfrontiert werden, handelt es sich um den Superschurken Sentry, der von Schauspieler Lewis Pullman verkörpert wird. Ebenfalls neu im MCU dabei sind die Darsteller Geraldine Viswanathan, Chris Bauer und Wendell Edward Pierce.

Wer arbeitet hinter den Kulissen an Thunderbolts*?

Die Regie von „Thunderbolts*“ wird Jake Schreier führen, der vor allem durch die Kinoproduktionen „Robot & Frank“ und „Margos Spuren“ für internationale Aufmerksamkeit sorgen konnte. Für die Produktion ist hingegen Marvel-Veteran Kevin Feige verantwortlich. Ebenfalls beteiligt sind Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez und Scarlett Johansson als ausführende Produzenten.

Währenddessen stammt das Drehbuch aus der Feder von Eric Pearson, der für Marvel auch schon an „Black Widow“ und „Thor: Tag der Entscheidung“ beteiligt war. Wie die Marvel Studios außerdem verkündet haben, wird Son Lux den Soundtrack für „Thunderbolts*“ abliefern. Dabei handelt es sich um eine dreiköpfige, amerikanische Experimentalband, die auch schon für das Oscar-prämierte Werk „Everything Everywhere All at Once“ die Filmmusik komponierten.

