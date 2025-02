Zurück in die Zukunft: Kommt ein neues Spiel? Bob Gale macht Hoffnung

Um im Unterhaltungssegment eine neue Marke aufzubauen, benötigt es viel Geld, weshalb viele Unternehmen der Branche auf bereits etablierte Pferde setzen. Nun sieht es ganz so aus, als wäre auch das „Zurück in die Zukunft“-Franchise – in diesem Jahr 40 Jahre alt – vor einer erneuten Exhumierung nicht mehr sicher.

Dies ging aus einem Interview der Website Cleveland.com mit Bob Gale hervor. Der 73-jährige Amerikaner hatte Anfang der 80er Jahre zusammen mit dem Regisseur Robert Zemeckis „Zurück in die Zukunft“ erfunden. Cleveland.com fragte Gale nach der Zukunft des Franchises. Dieser antwortete:

„Wir haben die Chance auf ein neues Videospiel basierend auf Zurück in die Zukunft. Ich möchte Ihnen nicht mehr verraten, weil ich es nicht darf, aber das ist etwas, das ich schon lange machen wollte. Klopfen wir auf Holz, dass es klappt.“

40 Jahre Zurück in die Zukunft: Gale erläutert Jubiläumspläne

Darüber hinaus sprach Bob Gale mit der lokalen Nachrichten-Website über die Pläne für das diesjährige Jubiläum von „Zurück in die Zukunft“:

„Natürlich ist 2025 das 40-jährige Jubiläum des Originalfilms. Wir planen einige Veranstaltungen, und außerdem befindet sich derzeit eine Dokumentation über die Entstehung des Musicals in der Postproduktion.“

Das besagte „Back to the Future: The Musical“, das auf dem Originalfilm von 1985 basiert, stammt ebenfalls aus Gales Feder. Die Musik dafür schrieben Alan Silvestri, der Komponist des Original-Soundtracks, und Glen Ballard. Die Idee für ein Musical entstand bereits in den 2000er Jahren, wurde aber erst in den 2010er Jahren konkret.

Die „Zurück in die Zukunft“-Filmtrilogie wurde übrigens schon mehrfach „versoftet“. Das erste offizielle Videospiel zum Originalfilm stammt aus dem Jahr 1985 und wurde unter anderem für C64 und Apple II veröffentlicht. Auch während der 90er und 2000er Jahre erschienen Spiele zum Filmthema, insgesamt jedoch nur drei.

Das letzte „Zurück in die Zukunft“-Videospiel datiert auf das Jahr 2010. Es erschien damals für PC, PS3, Xbox 360, iOS und wurde später auch auf die PS4 sowie Switch portiert. Produziert wurde es von Telltale Games, die das Adventure in einem Episodenformat veröffentlichten. Als Sprecher für Doc Brown konnten die „The Walking Dead“-Macher den Originalschauspieler Christopher Lloyd gewinnen.

