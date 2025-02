Assassin’s Creed Shadows: Was haben die Nebenaufgaben zu bieten? Entwickler klärt auf

„Assassin’s Creed: Shadows“ wird abseits der Hauptgeschichte auch zahlreiche Nebenaktivitäten bieten. Doch was genau können die Spieler von den Nebenquests des kommenden Action-Adventures erwarten? Das verriet Creative Director Jonathan Dumont von Ubisoft jetzt in einem Interview.

Die „Assassin’s Creed“-Reihe ist bekannt für ihre unzähligen Nebenaktivitäten und Beschäftigungsmöglichkeiten, die abseits der Hauptgeschichte auf die Spieler warten und optional angegangen werden können. Das wird auch wieder auf das kommende „Assassin’s Creed: Shadows“ zutreffen.

Doch was genau können Spieler – vor allem von den Nebenquests – erwarten? Diese Frage beantwortete der verantwortliche Creative Director Jonathan Dumont von Ubisoft nun in einem aktuellen Interview. Demnach spiele vor allem die Vergangenheit der beiden Protagonisten Naoe und Yusuke eine wichtige Rolle.

Shadows wird drei Arten von Nebenquests bieten

Wie Dumont im Gespräch mit Screenrant erklärte, werden sich die Nebenaufgaben in „Assassin’s Creed: Shadows“ in insgesamt drei Kategorien unterteilen lassen: „Zieltafel oder Banditen“, „beziehungsorientiert“ und solche, die „hinter ein paar Meditationsmechanismen versteckt sind“. Dabei werden vor allem die letztgenannten Aufgaben, die sich hinter den Meditationen verbergen, einen großen Teil zur Geschichte des Action-Adventures beitragen.

So erklärte Dumont, dass diese Aufgaben einen Blick in die Vergangenheit der beiden spielbaren Hauptfiguren Naoe und Yusuke ermöglichen werden. Dadurch können die Spieler ihre Erinnerungen nicht nur selbst „erleben“, sondern auch mehr über ihre Hintergründe erfahren. So wird zu Beginn des Spiels noch vieles unklar sein, während die Rückblicke das Handeln und Tun der beiden Charaktere für die Spieler nachvollziehbarer machen werden.

Was die Zieltafel und Banditen betrifft, werden diese Aufgaben den Spielern bereits vertraut vorkommen. Hier gilt es laut Dumont unterschiedliche Ziele, die alle über verschiedene Fähigkeiten und Werte verfügen werden, in der ganzen Spielwelt zu jagen und zu eliminieren. Die Beziehungsquests werden schließlich dazu dienen, um Verbindungen zu den unterschiedlichen Charakteren im Spiel aufzubauen und für die eigenen Zwecke zu rekrutieren. Auch Romanzen werden sich dadurch realisieren lassen.

Zwei spielbare Charaktere, doch nichts lässt sich verpassen

Im selben Interview äußerte sich Dumont außerdem auch über die zwei spielbaren Charaktere und die Möglichkeit, je nach Belieben zwischen ihnen zu wechseln. Demnach werden die Spieler keine Gefahr laufen, etwas zu verpassen, auch wenn sie sich nur auf eine Figur konzentrieren werden. So bleibe die Kernerfahrung laut Dumont, unabhängig davon welchen Helden man spielt, stets erhalten.

Letztendlich hänge die Wahl des Charakters von den eigenen Vorlieben ab. Zudem werden sowohl Naoe als auch Yusuke über ihre eigenen individuellen Einführungen und auch Questreihen verfügen.

Ab dem 20. März 2025 wird „Assassin’s Creed: Shadows“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Neben einer Standard-Fassung wird es unter anderem auch eine Collector’s Edition mit zahlreichen Extras geben, die ab sofort vorbestellt werden kann.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren