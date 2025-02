Death Stranding 2: Neue Details kommen – Panel mit Hideo Kojima angekündigt

Der Designer Hideo Kojima hat zu „Death Stranding 2: On the Beach“ ein weiteres Panel angekündigt. Neben neuen Informationen zum Spiel wird es auch einen exklusiven Pop-up-Shop mit Merchandise geben.

Im Rahmen der SXSW 2025 wird ein spezielles Panel stattfinden, das sich der kommenden Fortsetzung „Death Stranding 2: On the Beach“ widmet. Veranstaltet von Sony Interactive Entertainment und Kojima Productions, findet das Event am 9. März 2025 im Ballsaal D der SXSW statt.

Neues Gameplay und Story-Details erwartet

Das Panel verspricht neue Einblicke in die Entwicklung des Spiels, das später im Jahr 2025 für die PS5 erscheinen soll. Kojima selbst wird dabei sein, um Details zur Handlung, den Charakteren und den Gameplay-Elementen zu präsentieren.

Showcase-Informationen in der Übersicht:

Eventname: PlayStation presents Death Stranding 2: On the Beach

PlayStation presents Death Stranding 2: On the Beach Datum und Uhrzeit: 9. März 2025 ab 23 Uhr

9. März 2025 ab 23 Uhr Austragungsort: Ballsaal D SXSW, Austin (Texas)

Ballsaal D SXSW, Austin (Texas) Livestream ein: Details dazu folgen in Kürze

Kojima Productions wird auf der SXSW außerdem einen exklusiven Pop-up-Shop mit den neuesten “Death Stranding 2: On the Beach”-Artikeln eröffnen. Mit dabei sind Produkte, die nur auf der SXSW erhältlich sein werden. Weitere Informationen zum Pop-up-Shop folgen in Kürze.

Die Fortsetzung des 2019 erschienenen „Death Stranding“ wird die Geschichte von Sam Porter Bridges weiterführen. Neben Norman Reedus kehren auch Léa Seydoux und Troy Baker zurück. Ergänzt wird die Besetzung durch Elle Fanning, Shioli Kutsuna und den Oscar-prämierten Regisseur George Miller.

Wie viele Spiele schafft Hideo Kojima noch?

Auch abseits des Panels gibt Kojima weiterhin Einblicke in seine Arbeit. Der Spieldesigner, der aktuell neben „Death Stranding 2: On the Beach“ auch an den Titeln „OD“ für die Xbox und „Physint“ für Sony arbeitet, äußerte sich jüngst über den kreativen Druck in der Spieleindustrie.

In einem Post auf X (ehemals Twitter) schrieb er: „In meinem Alter komme ich nicht umhin, darüber nachzudenken, wie lange ich noch kreativ bleiben kann. Ich möchte mein ganzes Leben weitermachen, aber sind es noch 10 Jahre? 20? Jeder Tag fühlt sich an, als würde ich gegen die Zeit anrennen.“

Dabei zog er Parallelen zu Regisseur Ridley Scott, der mit über 60 Jahren den Film „Gladiator“ inszenierte und bis heute aktiv ist:

„Death Stranding 2: On the Beach“ hat weiterhin kein festes Veröffentlichungsdatum, soll jedoch 2025 für die PS5 erscheinen. Versionen für andere Plattformen könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

