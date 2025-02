Elden Ring Nightreign: Für mehr Abwechslung – Details zu den prozedural generierten Maps

Im Interview mit PC Gamer lieferte uns Game Director Junya Ishizaki weitere Details zur spielerischen Umsetzung von "Elden Ring: Nightreign". In diesem Zusammenhang hob er den Aufbau der Maps hervor, die mit ihren prozedural generierten Inhalten auch auf lange Sicht für Abwechslung sorgen sollen.

Die The Game Awards 2024 im vergangenen Dezember nutzte FromSoftware, um mit „Elden Ring: Nightreign“ ein Spin-off zum erfolgreichen Rollenspiel anzukündigen.

Spielerisch versteckt sich hinter dem Ganzen ein kooperatives Roguelike-Abenteuer. Wahlweise alleine oder in einer Gruppe mit drei Abenteurern stehen die Spieler vor der Aufgabe, sich mächtigen Bossen zu stellen. Ein Durchlauf setzt sich aus drei Ingame-Tagen zusammen, in denen es zunächst darum geht, den eigenen Charakter tagsüber zu stärken und auf die vor ihm liegenden Herausforderungen vorzubereiten.

Wie Game Director Junya Ishizaki im Interview mit PC-Gamer verriet, handelt es sich beim Roguelike-Ansatz nicht um das einzige Element, mit dem „Nightreign“ für frischen Wind im „Elden Ring“-Universum sorgen soll. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen die prozedural generierten Maps.

Game Director über den Aufbau der Maps

Laut dem Game Director dürfen sich die Spieler in „Elden Ring: Nightreign“ auf „großflächige Geländeveränderungen in Form von prozedural erscheinenden Vulkanen, Sümpfen oder Wäldern“ einstellen, die das Angesicht einer Karte in einem weiteren Durchlauf komplett verändern.

Wie Ishizaki ergänzte, bestand das Ziel der Entwickler darin, Maps zu entwerfen, die stets für Abwechslung sorgen und so auch auf lange Sicht interessant bleiben. Gleichzeitig ging es dem Team darum, dass sich die Karten nach klassischen Dungeons anfühlen und ausreichend Raum für Erkundung bieten.

„Wir wollten, dass die Karte selbst ein riesiger Dungeon ist, damit die Spieler jedes Mal, wenn sie spielen, die Möglichkeit haben, sie auf eine andere Art und Weise zu durchqueren und zu erkunden“, so der Director weiter. „Am Ende des dritten Tages müsst ihr den Boss auswählen, dem ihr gegenübertreten möchtet.“

„Wenn ihr diese Wahl getroffen habt, habt ihr vielleicht eine Idee, wie ihr gegen diesen Boss vorgehen möchtet. Das könnte eure Herangehensweise an die Map verändern. Wir wollten den Spielern diese Entscheidungsfreiheit geben.“

Naht die Enthüllung des Releasetermins?

Einen konkreten Releasetermin spendierte FromSoftware „Elden Ring: Nightreign“ noch nicht. Stattdessen spricht das japanische Studio nur von einer geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr. Laut dem gut vernetzten Insider Tom Henderson müssen wir uns aber nicht mehr allzu lange gedulden.

Wie Henderson kürzlich berichtete, soll FromSoftware den Releasetermin am morgigen Mittwoch, den 12. Februar 2025 enthüllen. Den Informationen des Insiders zufolge erfolgt der Release des kooperativen Spin-offs im Mai 2025.

„Elden Ring: Nightreign“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Ausgewählte Spieler erhalten bereits vor dem Release die Möglichkeit, das Roguelike-Abenteuer anzuspielen. Die Rede ist vom geschlossenen Netzwerktest, der in dieser Woche stattfindet.

Alle wichtigen Infos zu diesem findet ihr hier.

