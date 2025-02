Fallout Staffel 2: Star verspricht Großes für die Fortsetzung des Serienhits

Mit der Serien-Adaption von Bethesdas Rollenspiel-Reihe „Fallout“ lieferte Amazon Prime Video im vergangenen Jahr einen der größten Erfolge des Jahres ab. So konnte das postapokalyptische Abenteuer sowohl Kritiker als auch Zuschauer begeistern. Allein in den ersten 16 Tagen konnte die Show 65 Millionen Zuschauer verbuchen.

Kein Wunder also, dass Amazon bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Und wie es scheint, werden die kommenden Episoden noch besser ausfallen. Das sich Fans auf etwas Großartiges freuen können, versprach nun zumindest Schauspieler Walter Goggins, der in „Fallout“ als Cooper Howard und der Ghul zu sehen ist.

„Kann es kaum erwarten, dass die Leute es sehen“

So sprach Goggins im Rahmen der Premiere der dritten Staffel von „The White Lotus“ mit Deadline über die kommende zweite Staffel von „Fallout“ und verriet, dass diese noch größer und besser ausfallen wird. „Wir sind gerade mitten in den Dreharbeiten, wir sind seit November dabei, und ich kann Ihnen sagen, dass ich Staffel 1 außergewöhnlich fand, persönlich war ich sehr zufrieden damit“, so Goggins.

Weiter heißt es: „Was diese Autoren geleistet haben und die Künstler, die zusammengekommen sind, um diese Geschichte zu erzählen, ist einfach umwerfend. Das wird wirklich etwas Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es sehen. Wir arbeiten wirklich hart daran, das zu verwirklichen.“

Starttermin für Staffel 2 steht noch aus

Wie Goggins nochmals bestätigte, laufen die Dreharbeiten für die neuen Episoden bereits seit dem November des vergangenen Jahres. Zuletzt mussten die Beteiligten aber einen kleinen Rückschlag hinnehmen, nachdem die Großbrände in Los Angeles am Set von „Fallout“ für einen Drehstopp gesorgt hatten. So steht bislang auch noch ein Start für die zweite Staffel aus. Allerdings ist wohl frühestens Ende 2025 oder Anfang 2026 mit den neuen Folgen zu rechnen.

Auch in der zweiten Staffel von „Fallout“ werden neben Walter Goggins wieder Ella Purnell als Vault-Bewohnerin Lucy und Aaron Noten als Maximus zu sehen sein. Wie außerdem bereits bestätigt wurde, konnte mit Macaulay Culkin, bekannt aus dem Weihnachtsklassiker „Kevin – Allein zu Haus“, ein bekannter Neuzugang für den Cast gewonnen werden. Ebenfalls neu mit dabei ist die Schauspielerin Catherine O’Hara, die auch in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ mitwirken wird.

