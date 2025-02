Hellblade 2: PS5-Version könnte „ziemlich bald“ erscheinen

Microsoft beschleunigt offenbar die Multiplattform-Strategie: Einem aktuellen Bericht zufolge soll „Hellblade 2“ für die PS5 erscheinen - und das möglicherweise schon in naher Zukunft.

Microsoft plant offenbar, das Action-Adventure „Hellblade 2“ auf die PS5 zu bringen. Diese Information stammt von Jez Corden, dem Chefredakteur von Windows Central, der sich auf X zu den Veröffentlichungsplänen des Unternehmens äußerte.

Bereits in den vergangenen Wochen kündigte Microsoft eine Reihe von Exklusivtiteln für Sonys Konsole an, darunter „Forza Horizon 5“ und „Age of Mythology: Retold“. Diese Entwicklungen sind Teil einer umfassenden Strategie, mit der das Unternehmen First-Party-Spiele auf mehreren Plattformen zugänglich machen möchte.

Mögliche Ankündigung auf der State of Play?

Sony hat für den morgigen Mittwoch eine 40-minütige „State of Play“-Präsentation angekündigt, in der kommende PS5-Spiele im Mittelpunkt stehen. Als Reaktion auf diese Ankündigung schrieb Jez Corden auf X: „Vielleicht Zeit für Hellblade 2?“.

Auf die Nachfrage, ob das Spiel überhaupt für die PS5 erscheinen werde, entgegnete er: „Nicht ob, sondern wann! Und soweit ich gehört habe, ist das wann ziemlich bald.“

Der PS5-Port von “Hellblade 2” ist zwar weiterhin unbestätigt, würde aber zur Strategie der Redmonder passen, die im Februar 2024 mit der Ankündigung von „Pentiment“, „Hi-Fi Rush“, „Sea of Thieves“ und „Grounded“ für Sony-Konsole begann.

Ebenso wurde zwischenzeitlich bestätigt, dass „Forza Horizon 5“ und „Indiana Jones und der große Kreis“ im Frühjahr 2025 für die PS5 erscheinen werden. Und das war längst nicht alles.

Auf diese angekündigten Titel können sich PS5-Spieler einstellen:

Age of Mythology: Retold – 4. März 2025

– 4. März 2025 Doom: The Dark Ages – 15. Mai 2025

– 15. Mai 2025 Indiana Jones und der große Kreis – Frühjahr 2025

– Frühjahr 2025 Forza Horizon 5 – Frühjahr 2025

– Frühjahr 2025 Age of Empires 2: Definitive Edition – Frühjahr 2025

Das Ende der Fahnenstange ist damit offensichtlich nicht erreicht, wie wir bereits im folgenden Artikel hervorhoben:

Phil Spencer, CEO von Microsofts Gaming-Sparte, erklärte Ende Januar, dass Xbox-Spiele zukünftig zweifellos an mehr Orten auftauchen werden. Rote Linien gebe es nicht mehr. Auch Microsofts CEO Satya Nadella sprach wiederholt über das Ziel, mehr Nutzer auf verschiedenen Plattformen für Xbox-Spiele zu gewinnen.

Dieser Ansatz zeigt Auswirkungen: Microsoft gehört mittlerweile zu den größten Publishern von Videospielen. Mit der Hardware geht es hingegen bergab.

