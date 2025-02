Helldivers 2: Neuer Patch mit Waffen-Balancing (LAS-17, GP-31), Bugfixes und mehr

Arrowhead Game Studios hat am 11. Februar den Patch 01.002.103 für „Helldivers 2“ veröffentlicht. Er balanciert einige Waffen des Koop-Shooters aus und bringt diverse Bugfixes.

Laut Arrowhead Game Studios war es für „Helldivers 2“-Spieler eine „interessante“ Woche mit einem Patch, der ein paar unerwartete Pannen hatte. So wurden unter anderem versehentlich die falschen Versionen einiger Dateien für neue Warbond-Gegenstände ausgeliefert – und falsch ausgerichtete Zielvisiere feierten unerwartet ein Comeback.

Mit dem neuen Patch, der am 11. Februar 2025 veröffentlicht wurde, sollen diese und andere Fehler jedoch der Vergangenheit angehören. Außerdem bringt das Update mit der Versionsnummer 01.002.103 Balancing-Änderungen für bestimmte Waffen. Im Folgenden erfahrt ihr die wichtigsten Neuerungen des Patches.

Die vollständigen Patchnotes in englischer Sprache findet ihr hier.

Balancing-Änderungen:

LAS-17 Double-Edge Sickle (Primärwaffe)

War ursprünglich zu stark – hat jetzt eine angepasste Panzerungsdurchdringung (AP) und ein klareres Risiko-Belohnungssystem.

Schaden und Selbstschaden skalieren nun stärker mit Hitze:

Weniger Hitze = Weniger Schaden und keine Selbstschäden

Mehr Hitze = Höherer Schaden, aber auch mehr Selbstschaden

„Maximale Hitze (91 % und mehr): Erhöhter Schaden und Feuer-Statuseffekt für Spieler.

Magazinkapazität erhöht: Startmagazine von 1 auf 2, Ersatzmagazine von 2 auf 3.

GP-31 Ultimatum (Sekundärwaffe)

War zu leicht mit Munition aufzufüllen, deshalb wurde dies geändert.

Nicht mehr beeinflusst von: Hellpod Optimization Booster, Siege Ready Armor Passive

Starke Waffen bleiben stark, aber Spieler müssen sich mehr anstrengen, um Nachschub zu bekommen.

Bugfixes und technische Verbesserungen:

Zielvisiere (Scopes) wurden korrigiert – vorher waren sie nicht genau auf das Projektil ausgerichtet.

Behoben: Abstürze beim Spielbeitritt, beim Sprachwechsel oder beim Verlassen des Spiels während einer Cutscene.

Behoben: Fehler, bei dem das Spiel abstürzt, wenn jemand nach dem Auslösen eines Emotes sofort eine Waffe aufhebt.

Fix für den B-100 Portable Hellbomb Rucksack, der versehentlich scharfgeschaltet werden konnte.

Fehler in der Level-Generierung behoben, bei denen einige Objekt-Terminals nicht interaktiv waren.

Spieler von „Helldivers 2“ erhalten Geschenke zum ersten Jubiläum:

Die Entwickler von „Helldivers 2“ haben für ihr Spiel einen dauerhaften Support angekündigt. Das bedeutet: So lange in „Helldivers 2“ Spieler aktiv sind (und bezahlen), so lange sollen auch die offiziellen Server für den Shooter nicht abgeschaltet werden. „Wenn wir es 10 Jahre lang durchhalten können, werden wir es tun“, sagte der Studioleiter Shams Jorjani.

