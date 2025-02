Kingdom Come Deliverance 2: Erstaunlich & ungewöhnlich – Heinrichs Darsteller über seine Rolle

Kingdom Come Deliverance 2:

"Kingdom Come: Deliverance 2" gehört zu den Videospielen mit den umfangreichsten Drehbüchern überhaupt. In einem Interview sprach Tom McKay, der Darsteller des Protagonisten Heinrich von Skalitz, über die damit verbundenen Herausforderungen.

In der vergangenen Woche veröffentlichten die Warhorse Studios ihr neues Projekt „Kingdom Come: Deliverance 2“ und lieferten mit dem Mittelalter-Rollenspiel einen der ersten großen Hits des Jahres ab.

Auch in unserem Test überzeugte die Rückkehr des Protagonisten Heinrich von Skalitz. Kurz nachdem die Warhorse Studios bestätigten, dass sich das Rollenspiel in 24 Stunden mehr als eine Million Mal verkaufte, plauderte Tom McKay im Interview mit BBC über seine Rolle als Heinrich von Skalitz.

Bekanntermaßen liegt „Kingdom Come: Deliverance 2“ eines der umfangreichsten Drehbücher der Videospielgeschichte zugrunde. Eine Begebenheit, die den Heinrich-Darsteller laut eigenen Angaben vor allerlei Herausforderungen stellte.

Unter dem Strich verbrachte er für die Aufnahmen von „Kingdom Come: Deliverance 2“ rund 500 Stunden im Tonstudio.

McKay spricht über seine Arbeiten am Rollenspiel

Nicht nur die Tatsache, dass es in „Kingdom Come: Deliverance 2“ möglich ist, abseits der Hauptpfade wichtige Charaktere und Gegenstände zu entdecken, die Einfluss auf die Gesamtgeschichte nehmen, mussten die Autoren und Darsteller berücksichtigen. Eine weitere Herausforderung bestand laut McKay darin, die unterschiedlichen Persönlichkeiten von Heinrich widerzuspiegeln.

Schließlich können die Spieler auf individuelle Art und Weise an „Kingdom Come: Deliverance 2“ herangehen. Wahlweise als guter Mensch oder als Schurke, der bereits den einen oder anderen Unschuldigen auf dem Gewissen hat. Dies führt laut McKay dazu, dass zahlreiche Dialoge mit subtilen Unterschieden mehrfach eingesprochen werden mussten.

„Man würde sozusagen einen Entscheidungsweg hinuntergehen. Dann zur Hälfte wieder zurückkommen und einen anderen entlanggehen. Dann vielleicht ganz zum Anfang zurückkehren und erneut hinuntergehen“, so der Darsteller von Heinrich. „Das ist eine schauspielerische Herausforderung, die es im Fernsehen oder Film so niemals geben würde.“

Luke Dale, der englische Sprecher von Hans Capon, ergänzte: „Also, du spielst die Szene, und dann kommen drei oder vier verschiedene Leute zu dir und sagen: ‚Kannst du das so machen? Kannst du darauf achten?‘ Tom und ich dachten uns: ‚Okay, können wir das nicht irgendwie auf das Wesentliche reduzieren?'“

Missen möchte McKay die Arbeiten an „Kingdom Come: Deliverance 2“ aller Widrigkeiten zum Trotz nicht und spricht abschließend von „einer der erstaunlichsten und ungewöhnlichsten schauspielerischen Herausforderungen“, denen er sich in seiner bisherigen Karriere stellte.

Diese Post-Launch-Inhalte sind geplant

Im letzten Monat kündigten die Warhorse Studios an, eine umfangreiche Post-Launch-Strategie zu verfolgen. Im Frühjahr erscheint beispielsweise der Hardcore-Modus. Den Hardcore-Modus veröffentlichen die Entwickler in Form eines kostenlosen Updates und richten sich an Spieler, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

Zu den weiteren geplanten Features für das Frühjahr gehören die Barbiere oder die Pferderennen.

Ebenfalls geplant sind drei Story-Erweiterungen. Diese tragen die Namen „Begegnungen mit dem Tod“, „Das Erbe der Schmiede“ und „Mysteria Ecclesia“. Die Veröffentlichungen der drei Add-ons sind für den Sommer, den Herbst und den Winter 2025 angesetzt.

Weitere Details zu den geplanten Zusatzinhalten haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren