Marvel Rivals: Geplanter Mid-Season-Reset bringt Spieler auf die Palme – NetEase reagiert

Am 10. Januar startete „Marvel Rivals“ in die erste Season, während die zweite Saisonhälfte am 21. Februar beginnen wird. Um „das Schlachtfeld aufzurütteln“, plante NetEase Games einen Mid-Season-Reset. Wie die Entwickler bekannt gaben, sollten alle Spieler in den Ranglisten um vier Divisionen zurückgesetzt werden.

Nach der Ankündigung ernteten die Macher jedoch reichlich Kritik aus der Community – die Idee des Mid-Season-Resets kam bei den Spielern von „Marvel Rivals“ überhaupt nicht gut an. So meldete sich NetEase Games nicht einmal 24 Stunden später erneut zu Wort und bestätigte, dass man von seinen ursprünglichen Plänen wieder abrücken wird.

NetEase Games sieht vom Rang-Reset ab

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bedankte sich NetEase Games zunächst bei den Spielern für ihre „leidenschaftlichen Diskussionen“ und das zahlreiche Feedback, dass man sich offenbar zu Herzen genommen hat. Das Ergebnis: Es wird zur Saisonhälfte keinen Rang-Reset mehr geben. Passend dazu wurde auch ein neuer Entwickler-Blog veröffentlicht, in dem man weitere Details zu dieser Entscheidung und den Plänen nannte.

So gaben die Entwickler zu, dass für die Spieler „Druck“ entstehen würde, „der mit der Zurücksetzung des Rangs jede halbe Saison einhergeht“. Außerdem hätte der Reset „die Teilnahme am Wettkampfmodus weniger unterhaltsam gemacht hat“. Stattdessen lauten die Pläne für die zweite Saisonhälfte wie folgt: „Spieler im Gold-Rang erhalten die Kostümbelohnung sowie Ehrenwappen für Spieler ab Großmeister und das Ehrenwappen für die Top 500 (One Above All).“

„Wenn die zweite Hälfte der Saison beginnt, wird der Rang nicht zurückgesetzt. Die Spieler behalten ihre Ränge und Punktzahlen vom Ende der ersten Hälfte. Um neue Belohnungen zu erhalten, müssen die Spieler lediglich 10 Spiele im Wettkampfmodus absolvieren und bis zum Ende der Saison die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Zu den Belohnungen gehören ein neues Kostüm für den Gold-Rang und verschiedene Ehrenwappen mit unterschiedlichen Designs für Großmeister, Himmlische, Ewigkeit und Einer über allem.“

Community feiert die Entscheidung der Entwickler

Für die Entscheidung, von den ursprünglichen Plänen abzuweichen und auf Wunsch der Community auf den Mid-Season-Reset zu verzichten, erhielt Entwickler NetEase Games jede Menge Lob – die Spieler feierten regelrecht. Vor allem die Geschwindigkeit, in der die Macher reagierten, wurde äußerst positiv aufgenommen. Auch die Tatsache, dass man einfach auf die Spieler gehört habe und keinen Mittelweg finden wollte, fand hohen Anklang.

Die erste Season von „Marvel Rivals“ trägt den Titel „Eternal Night Falls“ und steht vor allem im Zeichen der Fantastischen Vier. Nachdem mit Mister Fantastic und Invisible Woman zwei der vier Marvel-Helden direkt zum Beginn der Saison starten, folgen Johnny Storm alias Human Torch und The Thing zum Start der zweiten Hälfte. Diese wird, wie bereits erwähnt, am 21. Februar 2025 starten – und zur Freude der Spieler auch ohne Rang-Reset.

