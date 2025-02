85 Prozent Rabatt: Mehrfach ausgezeichnetes Kriegsdrama zum Bestpreis im PS Store

Der PlayStation Store bietet gerade vergünstigt die Complete Editon eines Survival-Spiels an, das sogar kulturelle Bedeutung erlangte. Für wenig mehr als 5 Euro bekommt ihr hier den Final Cut des Basisspiels sowie vier DLCs.

Es ist selten, dass ein kommerzielles Videospiel es schafft, Teil des Schul-Lehrplans eines Landes zu werden. Und noch seltener ist es wohl, wenn sich ein solches Spiel millionenfach verkauft. Dennoch trifft beides auf den Titel zu, um den es an dieser Stelle geht: Es ist „This War of Mine“ von 11 bit studios.

Ihr habt euch bislang noch nicht an dem fesselnden Kriegsdrama mit „Die Sims“-Einschlag versucht? Dann bietet sich noch bis zum 20. Februar die beste Gelegenheit, dies ausgiebig und günstig zu tun. Denn gerade ist die Complete Edition im PlayStation Store um 80 Prozent reduziert und kostet somit nur 5,39 Euro. Ihr spart satte 21,60 Euro und erhaltet dafür neben der Final-Cut-Version des Basisspiels auch die folgenden DLCs:

This War of Mine: Final Cut

DLC The Little Ones

DLC Stories – Father’s Promise

DLC Stories – The Last Broadcast

DLC Stories – Fading Embers

Noch mehr sparen PlayStation-Plus-Abonnenten. Hier gibt es einen Zusatzrabatt, der den Preis am Ende auf 4,04 Euro schrumpfen lässt. Der Rabatt liegt entsprechend bei 85 Prozent.

Die Sims zu Kriegszeiten?

Wer bislang womöglich noch nichts von „This War of Mine“ gehört hat, der kann sich das Werk als eine Mischung aus Survival, Strategie und Simulation vorstellen. Der Spieler muss hier mehrere Zivilisten in einem Kriegsgebiet „umsorgen“, die gemeinsam Zuflucht in einem verfallenen Haus gefunden haben.

Für diese Menschen dreht sich alles ums Überleben: Sie müssen Ressourcen sammeln, nützliche Gegenstände bauen und – was natürlich beim Spieler liegt – moralische Entscheidungen treffen. Solche haben psychische Konsequenzen, wonach sich auch der Verlauf der dynamischen Story richtet.

Alles in allem könnte man „This War of Mine“ als realistische und düstere Version von „Die Sims“ zusammenfassen. Besonders dann, wenn die Erweiterung „The Little Ones“ hinzugezogen wird. Sie führt Kinder als überlebende Charaktere ein, deren emotionale Verfassung natürlich fragiler ist als die der erwachsenen Personen.

Zudem können Kinder nicht kämpfen und müssen von Erwachsenen versorgt werden. Das Spiel wird dadurch noch bedrückender, weil die Erweiterung zeigt, dass Krieg eben auch die Schutzlosen betrifft.

Auch hier sieht es finster aus:

Inzwischen ist 11 bit studios zu einem renommierten Entwickler und sogar Publisher herangewachsen. So konnten die Polen mit der „Frostpunk“-Reihe weitere Erfolge feiern und auch das bevorstehende „The Alters“ wird mit Spannung erwartet.

Darin erschafft ein auf einem fremden Planeten gestrandeter Arbeiter alternative Versionen von sich selbst, was philosophische Fragen über Identität, Entscheidungen und deren Konsequenzen aufwirft.

