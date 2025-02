Monster Hunter Wilds: Mehr Rollenspiel als alle bisherigen Teile? Macher erklären den „natürlichen“ Wandel 

Seit Anbeginn der Reihe handelt es sich bei den „Monster Hunter“-Spielen um Action-Rollenspiele, die den Fokus vor allem auf den Kampf gegen mehr oder weniger gefährliche Kreaturen und somit auf die Action legt. Doch „Monster Hunter Wilds“ soll sich in gewisser Weise eher wie ein traditionelles Rollenspiel anfühlen.

Das verriet der verantwortliche Game Director Yuya Tokuda von Capcom jetzt in einem aktuellen Interview. Wie der Entwickler jedoch erklärte, sei dies das Ergebnis eines „natürlichen“ Wandels, der aufgrund mehrerer Design-Entscheidungen vonstattenging und nicht, um mehr RPG-Spieler mit dem kommenden Titel anzusprechen.

„Es war nicht so, dass wir uns vorgenommen hätten, es zu einem RPG zu machen“

Im Vergleich zu seinen Vorgängen wird „Monster Hunter Wilds“ die Geschichte verstärkt in den Vordergrund rücken und unter anderem eine feste Struktur von Kapiteln bieten. Aus diesem Grund fragten die Kollegen von GamesRadar bei Tokuda nach, ob es sich dabei um eine bewusste Entscheidung handelte, um beispielsweise mehr Spieler anzusprechen oder Neueinsteiger einen leichteren Spielbeginn zu ermöglichen.

Tokuda verriet: „Es erschien mir einfach sinnvoll, die Geschichte stärker in den Vordergrund zu stellen als in früheren Titeln. Es war also eine natürliche Weiterentwicklung dieses Konzepts und passte zu allen anderen Elementen des Spiels, wie der Lernkurve, welche Monster man in welcher Reihenfolge zu Beginn des Spiels trifft und wie sie einem die notwendigen Fähigkeiten zum Spielen vermitteln, und wie das mit einer kapitelbasierten Struktur der Geschichte zusammenhängt, welche man als Nächstes treffen wird.“

„Alles ergab sich ganz natürlich aus diesem ursprünglichen Konzept, und es war nicht so, wie Sie sagten, dass wir uns einfach vorgenommen hätten, es zu einem RPG zu machen“, so der Game Director. Auch die neue Kapitelstruktur sei laut Tokuda sehr sinnvoll, um den Spielern ein besseres Gefühl über den Fortschritt zu vermitteln.

„Das Ergebnis war, dass es, wie Sie sagten, so aussah, als würden wir versuchen, RPG-Spieler durch die Nachahmung dieser Struktur anzusprechen. Aber in Wirklichkeit war es nur ein natürliches Ergebnis unserer anderen Entscheidungen, das hoffentlich für die Spieler Sinn ergibt“, sagte Tokuda abschließend.

Zweite Open-Beta um 24 Stunden verlängert

Inwieweit sich das neue „Monster Hunter Wilds“ tatsächlich mehr wie ein Rollenspiel anfühlen wird, können interessierte Spieler ab dem 28. Februar 2025 herausfinden. An diesem Tag wird das Action-Adventure von Capcom nämlich für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Vorher wird außerdem noch eine offene Beta-Phase stattfinden, die aufgrund des PSN-Ausfalls am letzten Wochenende noch einmal verlängert wurde.

Weitere Eindrücke zum Spiel könnt ihr zudem in unserem ausführlichen Angespielt-Bericht zu „Monster Hunter Wilds“ nachlesen, nachdem wir bereits vier Stunden lang auf der Jagd gewesen sind. So viel sei gesagt: Auch Capcoms neuste Monsterhatz macht wieder einen sehr guten Eindruck. Weitere wichtige Informationen findet ihr in einem weiteren Artikel, in dem wir sieben Fakten, die ihr unbedingt wissen solltet, zusammengefasst haben.

