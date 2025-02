Okami: Ihr wollt den Klassiker nachholen? Von dieser Version rät Director Hideki Kamiya ab

Nach der Enthüllung des "Okami"-Nachfolgers auf den The Game Awards 2024 steht der eine oder andere vor der Frage, für welche Version man sich entscheiden sollte, wenn man den ersten Teil gerne nachholen oder noch einmal spielen möchte. Game Director Hideki Kamiya liefert die Antwort.

Auch im vergangenen Jahr sorgten die The Game Awards für die eine oder andere Überraschung. Darunter befand sich die Bestätigung eines Sequels zu „Okami“.

Laut der offiziellen Ankündigung wird sich der Nachfolger optisch wie spielerisch am ersten Teil orientieren. Des Weiteren dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit Amaterasu und eine „herzerwärmende Geschichte“ einstellen. Als Game Director kehrt Hideki Kamiya zurück, der bereits für den gefeierten ersten Teil verantwortlich war.

In einem Community-Dialog auf X beantwortete Kamiya die Frage, zu welcher Version Nutzer greifen sollten, die „Okami“ bislang nicht spielten und den Kult-Klassiker gerne nachholen möchten. Von einer Version riet Kamiya in diesem Zusammenhang ab.

Diese Version solltet ihr laut Kamiya spielen

Die Rede ist von der Wii-Version, die im Jahr 2008 erschien. Für die Portierung auf die Wii war das 2024 geschlossene Studio Ready at Dawn verantwortlich. Zu den Besonderheiten der Wii-Fassung gehörte die Tatsache, dass die Steuerung inklusive der Pinselstriche auf die Bewegungssteuerung der Nintendo-Konsole zugeschnitten wurde.

Erschwerend kam hinzu, dass Ready at Dawn bei den Arbeiten an der Wii-Fassung über keinerlei bestehende Assets verfügte und das Spiel laut eigenen Angaben mittels Reverse-Engineering für die Wii entwickeln musste.

Ein Ergebnis, das Kamiya offenbar nicht zufriedenstellte. Stattdessen rät er von der Wii-Fassung ab und legt interessierten Spielern die für diverse Konsolen und den PC erhältliche HD-Version von „Okami“ ans Herz. „Die Wii-Version ist nicht das Original. Ich habe die PS2-Version gemacht“, so Kamiya.

„Wenn ihr es jetzt spielen möchtet, ist die HD-Version die beste Version. Ich persönlich möchte nicht, dass ihr die Wii-Version spielt.“

Welchen Ansatz verfolgt das Team beim Nachfolger?

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Okami Sequel“ (Arbeitstitel) sprach Kamiya im letzten Monat über den Ansatz, den sein Team bei der Entwicklung des Nachfolgers verfolgt. So sollen die Arbeiten am Sequel nicht von Investoren oder anderen externen Quellen beeinflusst werden.

Dies wiederum versetzt Kamiya und sein Team in die Lage, unabhängig zu arbeiten und auch mit dem zweiten „Okami“-Abenteuer eigene Wege zu gehen.

„Damit wir uns auf die Entwicklung der einzigartigen und kreativen Spiele konzentrieren können, die wir anstreben, müssen wir sicherstellen, dass unsere Investoren nicht so leicht in das Unternehmen eingreifen können“, so Kamiya im Dezember 2024.

Unklar ist aktuell, wann wir mit einer ausführlichen Präsentation und weiteren Details zu „Okami Sequel“ rechnen dürfen.

