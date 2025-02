Project Witches: Wann wird der neue Titel der Stellar Blade-Macher vorgestellt? Studio äußert sich

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen sprachen die "Stellar Blade"-Macher von Shift Up auch über ihre Zukunftspläne. Dabei bestätigte das südkoreanische Studio grob, wann wir mit der offiziellen Ankündigung von "Project Witches", dem nächsten großen Projekt von Shift Up rechnen dürfen.

Mit dem Action-Titel „Stellar Blade“ veröffentlichte das südkoreanische Studio Shift Up einen der Überraschungshits des Jahres 2024, der sowohl von den Kritikern als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde.

In dieser Woche legte Shift Up den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Fiskaljahr 2024 vor, das vor allem dank des Erfolges von „Stellar Blade“ mit einem Rekordergebnis zu Ende ging. Die mit dem Action-Titel generierten Lizenzeinnahmen beliefen sich auf umgerechnet etwa 41,93 Millionen Euro.

Der Nettoprofit stieg gegenüber dem Vorjahr um 33,7 Prozent auf rund 95,29 Millionen Euro. Ergänzend zur Veröffentlichung dieser Zahlen sprachen die Verantwortlichen von Shift Up über ihre Zukunftspläne. Darunter das im letzten Jahr angekündigte „Project Witches“.

Wann wird Project Witches endlich vorgestellt?

Zu den wenigen bestätigten Details von „Project Witches“ gehört die Tatsache, dass wir es hier mit einem Multiplattform-Projekt zu tun haben. Auch eine Crossplay-Unterstützung auf allen versorgten Plattformen bestätigte Shift Up.

Wie das südkoreanische Studio im Zuge seiner Geschäftszahlen bekannt gab, dürfen wir uns in den nächsten Monaten auf weitere Informationen freuen. So möchte Shift Up „Project Witches“ in der ersten Jahreshälfte 2025 vorstellen.

Wie die „Stellar Blade“-Macher mitteilten, dürfen sich die wartenden Spieler auf diverse interessante Details zu „Project Witches“ einstellen. Darunter erste handfeste Infos zum Konzept des Titels. Eigenen Angaben zufolge rechnet Shift Up damit, dass „Project Witches“ frühestens 2027 erscheint.

Ein weiteres Thema, das das Studio besprach, ist die PC-Version von „Stellar Blade“.

Action-Titel wird für das Steam Deck optimiert

Wann „Stellar Blade“ für den PC erscheint, ist weiter unklar. Im aktuellen Geschäftsbericht untermauerte Shift aber noch einmal, dass das Studio auf dem PC höhere Verkaufszahlen erwartet als auf der PS5. Vor allem auf dem asiatischen Markt.

Des Weiteren kündigte Shift Up an, „Stellar Blade“ für das Steam Deck zu optimieren. Dadurch soll auf dem Handheld von Valve eine „flüssige Spielerfahrung“ geboten werden.

Abschließend wies Shift Up darauf hin, dass das Studio derzeit 322 Menschen beschäftigt. 90 Prozent davon stellen Entwickler dar. Nach dem Rekordjahr 2024 wird Shift Up laut eigenen Angaben weiteres Personal einstellen.

Unter anderem um an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten zu können. Bis Ende 2025 soll das Studio demnach auf 400 bis 420 Angestellte wachsen.

