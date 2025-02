PS5: Neues Konsolen-Bundle mit dem Spiel des Jahres 2024 im Anflug – Gerücht

„Astro Bot“ zählte im vergangenen Jahr zu den erfolgreichsten Spielen. So konnte das liebenswürdige Jump & Run von Team Asobi zahlreiche Awards einheimsen und wurde sogar im Rahmen der Game Awards 2024 zum Spiel des Jahres gewählt. Selbst der ehemalige Nintendo-Boss Reggie Fils-Aimé zeigte sich begeistert und gab zu, dass man mit „Astro Bot“ fast das japanische Traditionsunternehmen in ihrem eigenen Spiel übertroffen hätte.

Aufgrund des Erfolgs von „Astro Bot“ scheint es jetzt auch nicht verwunderlich zu sein, dass Sony offenbar plant, ein entsprechendes PS5-Bundle in den Handel zu bringen. Das Komplettpaket soll neben der Konsole auch eine Version des Plattformers enthalten, wie ein bekannter Insider und Leaker nun vorausgesagt hat.

PS5-Bundle mit Astro Bot soll im März erscheinen

Bei dem besagten Branchenkenner handelt es sich um Billbil-kun, der als Autor für Dealabs tätig ist und in der Vergangenheit schon mehrfach korrekte Vorhersagen und Leaks in Umlauf gebracht hatte. Auch die monatlichen PS-Plus-Spiele werden von dem Insider seit Jahren richtig prophezeit. Jetzt kündigte er ein neues PS5-Bundle an, welches von Sony für Europa und Nordamerika vorbereitet werden soll.

Dabei soll es sich um ein „Astro Bot“-Bundle handeln, dass neben einer PS5-Konsole mit Disk-Laufwerk auch ein Exemplar des Spiels enthalten soll. Allerdings wird das Paket wohl lediglich einen Download-Code für die digitale Fassung bieten. Der Preis ist zwar noch unbekannt, es sei jedoch davon auszugehen, dass er sich zwischen 474 und 499 Euro einpendeln wird. Ein Release dürfte womöglich am 13. März 2025 erfolgen.

Offizielle Ankündigung auf der State of Play?

Offiziell ankündigen könnte Sony das neue PS5-Bundle mit „Astro Bot“ unter Umständen auf der nächsten State of Play. Obwohl der PlayStation-Hersteller seinen nächsten Showcase noch nicht terminiert hat, gehen die jüngsten Gerüchte davon aus, dass es noch im Laufe der aktuellen Woche so weit sein könnte. Präsentiert werden soll unter anderem „Death Stranding 2: On the Beach“. Und auch „Hell Is Us“ könnte ein möglicher Kandidat sein, nachdem erst gestern der Release-Termin durchgesickert ist.

Was das kommende „Astro Bot“-Bundle betrifft, werden Käufer jedoch auf den limitierten DualSense-Controller im passenden Design verzichten müssen. Das Gamepad im „Astro Bot“-Design wurde bereits im Sommer des letzten Jahres angekündigt und konnte im August sowohl bei ausgewählten Händlern als auch über den PlayStation Direct Store erworben werden. Der Andrang war so groß, dass PS Direct sogar lahmgelegt wurde. Der mittlerweile ausverkaufte Controller landete im Anschluss für bis zu 190 Euro auf eBay.

