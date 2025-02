PS5 & PS4: Mit EA Sports FC 25 – das sind die Top-Downloads im Januar 2025

Monat für Monat veröffentlicht Sony über PlayStation Blog Listen der am meisten heruntergeladenen PS5- und PS4-Spiele. Diese sind in vier Kategorien – PS5, PS4, PSVR 2 sowie Free to Play – und zwei Regionen (Nordamerika und Europa) unterteilt.

Heute, am 11. Februar, erschienen nun die aktualisierten Download-Charts für den Januar 2025. Dort titelten die PlayStation-Macher: „Aktuelle und lang anhaltende Blockbuster führen auch im ersten Monat des Jahres 2025 die Top-Download-Charts des PlayStation Store an.“

Dementsprechend heißen die großen Sieger abermals „EA Sports FC 25“ und „Call of Duty: Black Ops 6“, doch im Detail hat sich gegenüber dem Vormonat das eine oder andere getan.

Cyberpunk 2077 steigt stark, Palworld kehrt zurück

In den PS5-Download-Charts verwies im Januar 2025 das fast 12 Jahre alte „Grand Theft Auto 5“ die aktuelle „Call of Duty“-Ausgabe auf Platz 3. „UFC“ und „Minecraft“ legten gegenüber Dezember leicht zu, während der hochgelobte Platformer „Astro Bot“ einen Platz einbüßte.

Nur wenig Bewegung herrschte auf den vorderen Rängen der PS4-Charts, doch der 2018 erschienene Survival-Hit „The Forest“ platzierte sich überraschend auf Platz 4. Befand sich „Call of Duty: Black Ops 6“ im letzten Monat des Vorjahres noch auf Platz 9, musste der Ego-Shooter die Top 20 nun gänzlich verlassen.

Bei den Free-to-Play-Spielen übernahm wieder einmal Epic Games’ „Fortnite“ das Zepter, gefolgt von dem Helden-Shooter „Marvel Rivals“, der noch im Dezember 2024 das Feld dominierte. Roblox konnte um einen Platz zulegen und auf dem letzten Rang verdrängte „Valorant“ das nur kurz in den Charts vertretene „eFootball“ von Konami.

Im Folgenden seht ihr sämtliche Platzierungen der Download-Charts des PlayStation Store im Januar 2025.

PS5: Top-Downloads

EA SPORTS FC 25 Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops 6 Hogwarts Legacy Minecraft Phasmophobia UFC 5 Arma Reforger Cyberpunk 2077 The Crew Motorfest The Witcher 3: Wild Hunt NBA 2K25 Hell Let Loose ASTRO BOT F1 24 STAR WARS Jedi: Survivor Marvel’s Spider-Man 2 Palworld Among Us Sea of Thieves

PS4: Top-Downloads

EA SPORTS FC 25 Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat The Forest A Way Out Battlefield V Unravel Two Grand Theft Auto V Batman: Arkham Knight Battlefield 1 theHunter: Call of the Wild Need for Speed Payback Hogwarts Legacy Minecraft Battlefield 4 Gang Beasts Kingdom Come: Deliverance Mafia Trilogy Mortal Kombat X STAR WARS Battlefront II

PS VR2: Top-Downloads

Beat Saber Creed: Rise to Glory – Championship Edition Metro Awakening Among Us VR Pavlov Alien: Rogue Incursion Arken Age Arizona Sunshine 2 Subside Swordsman VR

Free-to-Play: Top-Downloads (PS5 und PS4)

Fortnite Marvel Rivals Roblox Rocket League Call of Duty: Warzone UFL Asphalt Legends Unite Wuthering Waves: Version 2.0 Fall Guys VALORANT

