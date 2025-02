State of Play 2025: Sony gibt Termin für die PlayStation-Show bekannt

Die „State of Play“ ist ein von Sony veranstaltetes Livestream-Event, bei dem Neuigkeiten, Trailer und Gameplay-Updates zu kommenden PlayStation-Spielen präsentiert werden. Während der Laufzeit von etwa 20 bis 40 Minuten bietet die Show Einblicke in große Blockbuster genauso wie in interessante Indie-Titel.

Jetzt hat Sony den Sendetermin für die erste „State of Play“ des Jahres 2025 bekanntgegeben. Die Präsentation wird gleich morgen, am 12. Februar, um 23 Uhr ausgestrahlt. Die Übertragung soll auf YouTube und Twitch in englischer sowie japanischer Sprache erfolgen.

Es wird eine vollgepackte Ausgabe von „State of Play“

In diesem Rahmen sind Ankündigungen für die Plattformen PS5, PS4 und PS VR2 zu erwarten – die Dauer des Livestreams hat Sony mit 40 Minuten angegeben. Die PlayStation-Macher haben offenbar also einiges zu zeigen; vielleicht ja sogar das heiß erwartete Sequel „Death Stranding 2“ von Kojima Productions.

In dem Blog-Beitrag zur kommenden „State of Play“ wies Sony außerdem darauf hin, dass der Stream möglicherweise lizenzierte Musik enthalten könnte, die Co-Streams oder gespeicherte Videos beeinträchtigen. Content-Creator sollten daher urheberrechtlich geschützte Musik entfernen, um etwaige Probleme zu vermeiden.

Der „State of Play“-Stream wird mehrmals pro Jahr veranstaltet. Sony hat dafür keinen festen Rhythmus, jedoch gibt es meist zwei bis fünf Shows pro Jahr. Die Häufigkeit hängt freilich auch davon ab, wie viele neue Spiele oder Updates erscheinen.

Die übernächste Präsentation könnte erfahrungsgemäß im Sommer – also im Juni oder Juli – stattfinden. Oft wird nämlich im Umfeld des inoffiziellen E3-Nachfolgers „Summer Game Fest“ eine Ausgabe der „State of Play“ veranstaltet.

Wird „Death Stranding 2“ bei der „State of Play“ 2025 enthüllt? Es gibt Hinweise darauf:

Bei Sonys „State of Play“ führt in der Regel ein neutraler Sprecher durch das Programm aus Trailern und Gameplay-Videos. Manchmal gibt es auch kurze Einspieler, in denen Entwickler ihre Spiele persönlich vorstellen. Für besonders große Titel werden oft Deep-Dive-Episoden produziert, in denen die Entwickler detaillierter auf die Features ihrer Werke eingehen können.

Weitere Meldungen zu State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren