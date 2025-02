Stellar Blade: Shift Up verzeichnet Rekordumsätze durch PS5-Erfolg

Nach einem erfolgreichen Jahr 2024 kann das Entwicklerstudio Shift Up ein finanzielles Rekordhoch verbuchen. Insbesondere das Action-Rollenspiel „Stellar Blade“ erwies sich als wichtiger Umsatztreiber für das Unternehmen.

Während Protagonistin Eve auf der PS5 beachtliche Einnahmen generierte, sieht das Studio weiteres Wachstumspotenzial in einer kommenden PC-Version.

Finanzielle Entwicklung von Shift Up

Laut dem aktuellen Finanzbericht erzielte Shift Up im vergangenen Jahr einen Umsatz von umgerechnet rund 151,4 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 30,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn des Unternehmens wuchs ebenfalls um 33,8 Prozent und belief sich auf umgerechnet 102,3 Millionen US-Dollar.

Mit dem Wachstum zeigte sich eine Verschiebung der Einnahmequellen: Während das Mobile-Spiel „Goddess of Victory: Nikke“ mit rund 105,4 Millionen US-Dollar weiterhin den größten Anteil am Umsatz ausmacht, verzeichnete es einen Rückgang um 7 Prozent auf immerhin noch 69,6 Prozent des Gesamtumsatzes.

„Stellar Blade“ wiederum erwirtschaftete insgesamt 43,2 Millionen US-Dollar und trug damit wesentlich zum Erfolg bzw. zum Umsatzwachstum des Unternehmens bei.

PC-Version von Stellar Blade mit mehr Potential?

Der positive Einfluss von „Stellar Blade“ auf die Geschäftszahlen von Shift Up ist deutlich. Neben den Einnahmen aus Lizenzgebühren verzeichnete das Studio auch eine starke Nachfrage nach neuen Inhalten und Updates. Besonders das im November durchgeführte „NieR: Automata“-Kollaborationsevent trug zur anhaltenden Popularität des Spiels bei.

Zudem gab Shift Up an, dass eine PC-Version von „Stellar Blade“ in Entwicklung sei und sich derzeit in der Optimierungsphase befinde. Das Studio geht davon aus, dass sich die PC-Version besser verkaufen wird als die PS5-Fassung, insbesondere auf dem asiatischen Markt. Auch eine Anpassung für den Handheld Steam Deck ist geplant.

Derzeit gibt es noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für die PC-Version von „Stellar Blade“. Shift Up strebt jedoch eine Markteinführung im Jahr 2025 an.

Neben den laufenden Arbeiten an „Stellar Blade“ verfolgt Shift Up bereits weitere Projekte. So plant das Studio, im ersten Halbjahr 2025 „Project Witches“ vorzustellen. Während es sich hierbei nicht um eine direkte Fortsetzung von „Stellar Blade“ handelt, schließt das Unternehmen nicht aus, in Zukunft ein weiteres Spiel innerhalb dieses Universums zu entwickeln.

