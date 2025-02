Assassin’s Creed Shadows: Technik-Trailer zeigt Grafik-Features – 60 FPS für PS5 bestätigt

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu „Assassin’s Creed: Shadows“ veröffentlicht, der die Technik des kommenden Action-Abenteuers in den Fokus rückt und die einzelnen Grafik-Features näher vorstellt. Wie außerdem bestätigt wurde, wird das Spiel auf der PS5 im Performance-Modus 60 FPS bieten.

Im nächsten Monat wird „Assassin’s Creed: Shadows“ endlich erscheinen, nachdem Ubisoft das im feudalen Japan angesiedelte Action-Adventure in der Vergangenheit bereits mehrfach verschoben hatte. Doch die zusätzliche Entwicklungszeit, die vor allem für Gameplay-Verbesserungen genutzt wurde, hat sich gelohnt. Das zeigten zuletzt auch die positiven Preview-Berichte zum Spiel.

Auch mit Blick auf die Technik hat sich Ubisoft für „Assassin’s Creed: Shadows“ mächtig ins Zeug gelegt, sodass sich die Grafik durchaus sehen lassen kann. Um einen genaueren Blick auf einzelnen Features zu gewähren und einen Eindruck der schicken Optik zu vermitteln, steht ab sofort auch ein brandneuer Technik-Trailer bereit.

Wunderschönes Japan

Als technisches Grundgerüst nutzt „Assassin’s Creed: Shadows“ die neueste Version von Ubisofts Anvil-Engine, die mächtig aufgebohrt wurde. So wird das kommende Abenteuer unter anderem dynamische Jahreszeiten enthalten, die hinsichtlich des Gameplays einzigartige Möglichkeiten bieten werden. So lassen sich im Winter beispielsweise Eiszapfen als Ablenkung nutzen. Außerdem wird es zerstörbare Elemente in der Umgebung geben, dynamischen Wind und unterschiedliche Umgebungspartikel wie Schnee oder Blütenblätter.

Gemeinsam mit dem Video hat Ubisoft auch einen ausführlichen Q&A-Artikel veröffentlicht, der die wichtigsten Fragen zur Technik – hauptsächlich zur PC-Version – beantwortet. Darin wird auch bestätigt, dass „Assassin’s Creed: Shadows“ auf der PS5 und Xbox Series X/S im Performance-Modus mit 60 FPS und einer hochskalierten 2160p-Auflösung dargestellt wird. Einzelheiten zu den verfügbaren Grafikmodi auf den Konsolen sollen noch bekannt gegeben werden.

Japan-Setting als Herausforderung und zwei spielbare Charaktere

„Assassin’s Creed: Shadows“ versetzt Spieler in das feudale Japan des 16. Jahrhunderts zur Sengoku-Zeit. Ein Setting, was sich die Fans der Reihe bereits seit langer Zeit gewünscht haben. Wie Ubisoft bereits bekannt gegeben hat, war es jedoch kein einfaches Unterfangen, diese Epoche und die Kultur des Landes mit dem nötigen Respekt umzusetzen. Aus diesem Grund stellte auch Protagonist Yasuke eine wahre Hilfe für die Entwickler dar.

Neben Yasuke, der als Samurai im Dienste des Feldherren Nobunaga steht, wird auch die Shinobi-Frau Naoe spielbar sein. Abgesehen von vorgegebenen Missionen können die Spieler stets nach Belieben zwischen den beiden Figuren wechseln. Und auch wenn man den Großteil des Spiels mit nur einem Helden bestreiten möchte, laufe man laut Ubisoft keine große Gefahr, allzu viele Inhalte zu verpassen.

Ab dem 20. März 2025 wird „Assassin’s Creed: Shadows“ schließlich für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Dabei haben Spieler die Wahl zwischen mehreren Editionen, die verschiedene digitale und physische Inhalte bieten. Vorbestellungen sind bereits möglich.

