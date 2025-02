Atomfall: Features der Survival-Action im neuen Trailer präsentiert

Mit „Atomfall“ arbeitet Entwickler Rebellion an einem brandneuen Survival-Action-Abenteuer, dass die Spieler im Jahre 1962 in das von einem Atomfall gebeutelte Nordengland schickt. Ein neuer Trailer gewährt nun weitere Einblicke und präsentiert die zahlreichen Gameplay-Features.

Entwickler Rebellion machte in der Vergangenheit vor allem durch die „Sniper Elite“-Reihe auf sich aufmerksam, dessen jüngster Ableger namens „Sniper Elite: Resistance“ erst vor zwei Wochen veröffentlicht wurde. Allerdings werkelt das britische Entwicklerstudio noch an einem brandneuen Spiel, für das sie dieses Mal andere Wege gehen.

Dabei handelt es sich um „Atomfall“, dass im Nordengland des Jahres 1962 nach einem Atomfall eine intensive Survival-Action-Erfahrung verspricht. Ab sofort steht ein brandneuer Trailer bereit, der weitere Gameplay-Einblicke ermöglicht und die Features des Spiels näher beleuchtet.

Features-Trailer zeigt, was Atomfall alles zu bieten hat

In „Atomfall“ müssen die Spieler das Geheimnis hinter der nuklearen Katastrophe lüften und herausfinden, was tatsächlich im Kernkraftwerk Windscale passiert ist. Dafür durchstreift man die offene Spielwelt und besucht Militärlager, verlassene Bunker unter der Erde und heidnische Ruinen. In den Quarantänezonen warten zudem zahlreiche exzentrische und skurrile Charaktere, während die Gespräche nützliche Hinweise liefern können.

Neben den Gesprächen können zudem zahlreiche Mysterien untersucht und Nachforschungen angestellt werden, um die Geschichte, die von klassischer britischer Science-Fiction wie „Der Tag der Triffids“, dem frühen „Doctor Who“ und „Das Quatermass-Experiment“ inspirierte wurde, voranzutreiben. Außerdem werden Vorräte geplündert und verborgene Schätze mithilfe eines Metalldetektors entdeckt.

Um das eigene Überleben zu sichern, bekommen es die Spieler in „Atomfall“ neben menschlichen Gegnern auch mit gefährlichen Tieren wie Ratten, Fledermäusen oder gefräßigen Fischen zu tun. Dabei bietet das Spiel intensive Nah- und Fernkämpfe, während eine Reihe unterschiedlicher Waffen zur Verfügung steht. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Crafting-System sowie leichte RPG-Elemente und Skill-Trees, um den eigenen Charakter zu definieren.

Ermittlungen und Erkundung im Mittelpunkt

Vor allem die Ermittlungen und das Untersuchen von Hinweisen wird in „Atomfall“ ein wichtiges Gameplay-Element darstellen. Wie die Entwickler bereits bestätigt haben, wird durch gefundene Hinweise auch das klassische Quest-System ersetzt. So sollen die Entscheidungen und auch die Handlungsfreiheit der Spieler in den Vordergrund gerückt werden. Zuletzt beschrieben die Entwickler ihr Spiel auch als „Akte X im Lake District des Kalten Krieges“, da es sich ebenfalls auf um eine klassische Science-Fiction-Ermittlungsserie handeln wird.

Erscheinen wird „Atomfall“ schließlich am 27. März 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Außerdem wird das Spiel ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass erhältlich sein. Neben der Standardfassung ist zudem auch eine Deluxe Edition angekündigt, die einige zusätzliche Inhalte, die kommende Story-Erweiterung und drei Tage verfrühten Zugriff bietet. Alle Vorbesteller erhalten obendrein auch noch eine exklusive Nahkampfwaffe, einen Loot-Behälter und Rezepte.

