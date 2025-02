Directive 8020: Story-Trailer enthüllt Releasetermin des Sci-Fi-Horrorspiels

Die Horrorspezialisten von Supermassive Games ("Until Dawn") haben mit einem neuen Trailer den Releasetermin von "Directive 8020", dem neuesten Teil der "The Dark Pictures"-Anthologie, offiziell enthüllt.

Mit dem Horror-Adventure „Directive 8020“ schickt das britische Entwicklerstudio Supermassive Games seine „The Dark Pictures“-Reihe in die tiefen des Weltalls. Nach Ausflügen ins diverse Horror-Subgenres widmet sich der neueste Ableger der Spieleserie nun dem Sci-Fi-Horror. Ein neuer Trailer vom jüngsten State-of-Play-Event hat nun den Release-Termin des Horrorspiels enthüllt: Am 2. Oktober 2025 erscheint der Titel offiziell im Handel!

Damit könnt ihr das Sci-Fi-Horror-Abenteuer pünktlich zu Halloween selbst erleben und euch vor eurer PlayStation-5-Konsole wohlig gruseln. Die Story des Spiels entführt euch in eine ferne Zukunft, in der die Menschheit auf der Suche nach einer neuen Heimat ist. In der Rolle verschiedener Charaktere müsst ihr euch in „Directive 8020“, wie schon in den Vorgängern, allerlei Schrecken entgegenstellen. Von euren Entscheidungen hängt das Überleben der Figur ab.

Im Weltall hört dich niemand schreien

Zu Beginn der Story erwacht die Besatzung eines Raumschiffs aus dem Hyperschlaf, allerdings früher als gedacht. Die Außenhülle hat einen beträchtlichen Schaden erlitten. Doch das ist noch längst nicht alles, denn darüber hinaus hat sich ebenfalls ein Mord ereignet und einige Besatzungsmitglieder benehmen sich äußerst seltsam. Nach der Bruchlandung auf einem fremden Planeten müsst ihr versuchen, diesen Ereignissen auf den Grund zu gehen.

Die Macher versprechen eine düstere und beklemmende Atmosphäre in „Directive 8020“. Hauptgrund hierfür soll eine unbekannte außerirdische Macht sein, die sich im Laufe des neuesten „The Dark Pictures“-Games immer weiter auf dem Raumschiff ausbreitet. Bei dieser Alien-Bedrohung handelt es sich um die sogenannten Mimics, die sich in jeden eurer Freunde aus der Crew verwandeln können. Wem könnt ihr am Ende wirklich noch vertrauen?

Spielerisch wollen Supermassive Games den Spielerinnen und Spielern mehr Möglichkeiten an die Hand geben, um sich einen Weg durch das Raumschiffwrack zu bahnen. Genauer sollen die Spielfiguren in „Directive 8020“ mehr Tools einsetzen können als noch in den Vorgängern. Hierzu zählen unter anderem ein neuer Scanner und eine Art Fernbedingung. Letztere soll es euch ermöglichen, gewisse Dinge in einem Areal zu eurem Vorteil zu manipulieren.

„The Dark Pictures: Directive 8020“ erscheint am 2. Oktober 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC.

Freut ihr euch schon auf packenden Sci-Fi-Horror in „Directive 8020“?

