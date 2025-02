Elden Ring Nightreign: Codes für den Netzwerktest werden verschickt – Downloadgröße bestätigt

Ende der Woche startet der geschlossene Netzwerktest zu "Elden Ring: Nightreign". Wer im Januar eine Bestätigung für eine Teilnahme an dem Test erhielt, sollte in diesen Stunden sein E-Mail-Postfach im Auge behalten.

Den Angaben des für gewöhnlich gut informierten Industrie-Insiders Tom Henderson zufolge erscheint „Elden Ring: Nightreign“ im Mai 2025 für den PC und die Konsolen. Die offizielle Bestätigung könnte im Rahmen der heutigen „State of Play“ erfolgen.

Ausgewählte Spieler erhalten allerdings schon vor dem Release die Möglichkeit, „Elden Ring: Nightreign“ selbst anzuspielen. So startet am Wochenende der geschlossene Netzwerktest zum kooperativen Spin-off. Bereits im Januar versandten FromSoftware und Bandai Namco Games Bestätigungen an Nutzer, die für den Netzwerktest ausgewählt wurden.

Wart ihr dabei, solltet ihr in diesen Stunden euer E-Mail-Postfach im Auge behalten. So begannen die Verantwortlichen kürzlich damit, die Codes für die Netzwerktests zu verschicken.

Wie steht es um die Downnloadgröße?

Passend zum nahenden Start des Netzwerktests sickerte dessen Größe durch. Wie PlayStation Game Size berichtet, liegt die Downloadgröße auf der PS5 bei 9,414 Gigabyte. Der geschlossene Netzwerktest findet vom Freitag, den 14. bis Sonntag, den 17. Februar 2025 in insgesamt fünf Etappen statt.

Den genauen Zeitplan und die entsprechenden Termine findet ihr hier.

„Der Netzwerktest ist ein vorläufiger Verifizierungstest, bei dem die ausgewählten Tester einen Teil des Spiels spielen, bevor das Spiel vollständig auf den Markt kommt“, so FromSoftware. „Durch groß angelegte Netzwerklasttests werden verschiedene technische Verifizierungen der Online-Systeme durchgeführt.“

Zu beachten ist, dass der geschlossene Netzwerktest lediglich auf der PS5 und der Xbox Series X/S stattfindet.

Ein kooperatives Spin-off in der Welt von Elden Ring

Spielerisch hebt sich „Nightreign“ vom originalen „Elden Ring“ ab und versteht sich als ein kooperatives Spin-off, das auf einen Roguelike-Ansatz setzt. Wahlweise alleine oder in einer Gruppe mit drei Abenteurern bestreiten die Spieler drei Ingame-Tage, in denen sie ihren Helden zunächst auf die vor ihm liegenden Herausforderungen vorbereiten.

Dieses Unterfangen wird durch eine Giftwolke, die die Bewegungsfreiheit der Spieler immer stärker einschränkt, erschwert. Zu den spielerischen Highlights gehören laut FromSoftware die Auseinandersetzungen mit den knackigen Bossen.

Die Vollversion von „Elden Ring: Nightreign“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

