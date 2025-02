Elden Ring Nightreign: Termin und Preis des Spin-offs verkündet – Trailer liefert Eindrücke

Mit "Elden Ring: Nightreign" arbeitet FromSoftware an einem kooperativen Spin-off zum erfolgreichen Rollenspiel. In Zusammenarbeit mit dem Publisher Bandai Namco Games verriet das Studio heute, wann und zu welchem Preis das Roguelike-Abenteuer erscheint. Ein neuer Trailer wartet ebenfalls.

Vor wenigen Tagen meldete sich der gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson zu Wort und wies darauf hin, dass „Elden Ring: Nightreign“ seinen Informationen zufolge im Mai erscheint.

Darüber hinaus berichtete Henderson, dass die offizielle Enthüllung des Releasetermins am heutigen Mittwoch erfolgt. Mit beiden Aussagen sollte der Insider Recht behalten. Wie Bandai Namco Games und FromSoftware heute bekannt gaben, wird „Elden Ring: Nightreign“ in der Tat im Mai veröffentlicht.

Genauer gesagt am 30. Mai 2025. Wie bereits im Rahmen der offiziellen Enthüllung auf den The Game Awards bestätigt, erscheint das Spin-off für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Vorbestellungen ab sofort möglich

Des Weiteren kündigten die beiden Studios an, dass interessierte Spieler ab sofort die Möglichkeit haben, „Elden Ring: Nightreign“ vorzubestellen. Der Preis für die Standard-Fassung liegt im PlayStation Store bei 39,99 Euro. Wer sich hingegen die digitale Deluxe Edition gönnen möchte, wird mit 54,99 Euro zur Kasse gebeten.

Die folgende Übersicht verrät euch, welche Inhalte in der Digital Deluxe Edition warten.

Das Spiel Elden Ring: Nightreign

Zusätzlicher DLC

Digitales Artbook

Mini-Soundtrack mit ausgewählten Stücken

Bonusgeste (Lässt sich später auch im Spiel freischalten)

Spielerisch geht „Nightreign“ im „Elden Ring“-Universum neue Wege und versteht sich als eine klassische Roguelike-Erfahrung. Entweder alleine oder in einer aus drei Abenteurern bestehenden Gruppe wagt ihr euch in eine gefährliche Welt mit mächtigen Bossen. Eine Partie setzt sich dabei aus drei Ingame-Tagen zusammen.

Eure Aufgabe besteht zunächst darin, euren Helden zu stärken und euch auf die Auseinandersetzung mit den Bossen vorzubereiten. Erschwert wird euer Vorhaben durch einen giftigen Nebel, der eure Bewegungsfreiheit nach und nach einschränkt. Am Ende der drei Ingame-Tage wartet das Duell gegen einen der mächtigen Bosse.

„Übernimm das Kommando über Helden mit unvergleichlichen Begabungen, eigenen Talenten und einzigartigem Design“, so FromSoftware weiter. „Auch allein sind sie nicht zu unterschätzen, aber ihre wahre Stärke entfaltet sich erst, wenn sie sich zusammentun und ihre Talente kombinieren, um mächtige Synergien auszunutzen.“

Der im Zuge der heutigen Ankündigung veröffentlichte Trailer verweist auf die gestarteten Vorbestellungen und liefert uns zudem frisches Gameplay aus „Elden Ring: Nightreign“.

