Gummy Bears: Neue IP von Bungie wird auf der heutigen State of Play enthüllt – Gerücht

Die State of Play am heutigen Abend könnte womöglich auch eine Weltpremiere bieten. Einem Gerücht zufolge soll nämlich die neue IP von „Destiny“-Entwickler Bungie enthüllt werden, die aktuell nur unter dem Codenamen „Gummy Bears“ bekannt ist.

Bungie, die vor allem als Erfinder von „Halo“ und zuletzt durch die „Destiny“-Reihe auf sich aufmerksam machten, sind seit 2022 durch eine Übernahme von Sony ein Teil der PlayStation Studios. Aktuell arbeitet das Studio mit „Marathon“ an einem ambitionierten Extraction-Shooter, der im Mai 2023 auf einem PlayStation-Showcase angekündigt wurde.

Daneben entwickelt Bungie aber noch eine weitere, brandneue IP, die bislang nur unter dem Codenamen „Gummy Bears“ bekannt ist. Eine offizielle Enthüllung könnte einem Gerücht zufolge jetzt aber im Rahmen der nächsten State of Play erfolgen, die am heutigen Abend um 23 Uhr unserer Zeit stattfinden wird.

Gummy Bears wohl das zweite Sony-Spiel für die Switch

Ursprung des Gerüchts ist der bekannte spanische Leaker Vandal, der nun in Erfahrung gebracht haben möchte (via PushSquare), dass die neue Marke von Bungie auf der kommenden State of Play ihre Premiere feiern wird. Außerdem soll das Spiel angeblich nicht nur für die PS5, sondern auch für den PC und die Switch erscheinen soll. Damit wäre „Gummy Bears“ der zweite Sony-Titel nach „LEGO Horizon Adventures“, der für die Nintendo-Konsole erhältlich sein wird.

Aus diesem Grund soll das neue Spiel von Bungie dem Leak zufolge auch auf der kommenden Nintendo Direct gezeigt werden, die voraussichtlich noch in diesem Monat stattfinden und die letzten Titel für die erste Switch präsentieren soll. Die Switch 2 wird von den Quellen hingegen nicht explizit erwähnt, aufgrund der Abwärtskompatibilität wird „Gummy Bears“ jedoch ziemlich sicher auch auf der neuen Nintendo-Konsole spielbar sein.

Was ist Gummy Bears?

Offizielle Details zu „Gummy Bears“ sind bislang nicht bekannt, doch Berichten zufolge wird es sich um ein MOBA im Stile von „League of Legends“ handeln, welches durch Nintendos erfolgreiche „Super Smash Bros.“-Reihe beeinflusst wurde. So wird es im Spiel keine herkömmlichen Gesundheitsbalken, sondern ein prozentuales Schadenssystem geben. Dadurch werden die Figuren, je nachdem, wie viel Schaden sie erlitten haben, immer weiter zurückgeworfen oder fliegen sogar ganz von der Karte.

Außerdem soll sich „Gummy Bears“ eher an ein jüngeres Zielpublikum richten und auf eine gemütliche Lo-Fi-Ästhetik setzen. Zudem sollen die Charaktere farbenfroh und „süß“ gestaltet sein und ein neonähnliches Aussehen besitzen. Unterteilt werden sie in die drei Klassentypen Angriff, Verteidigung und Unterstützung. Abseits der unterschiedlichen Spielmodi sollen die Spieler zwischen den Matches zudem die Möglichkeit bekommen, mit ihren Freunden abzuhängen.

