Lost Soul Aside: Gameplay und der Releasetermin? Studio deutet baldige Neugigkeiten an

Am heutigen Mittwochabend kehrt Sonys State of Play-Format zurück. Könnte sich unter den präsentierten Titeln auch das Rollenspiel "Lost Soul Aside" befinden? Die Entwickler befeuern die Spekulationen.

Nach den Gerüchten der letzten Wochen machte Sony gestern endlich Nägel mit Köpfen und kündigte die neueste Ausgabe des State of Play-Formats offiziell an.

Die neue Episode startet bereits am heutigen Mittwochabend um 23 Uhr unserer Zeit. Laut Sony dürfen wir uns über eine 40 Minuten lange Show freuen, in der uns die Entwickler und Publisher zahlreiche kommende PS5-Titel präsentieren. Könnte sich unter den besagten Spielen auch das Rollenspiel „Lost Soul Aside“ befinden?

Die verantwortlichen Entwickler von UltiZero Games deuten es zumindest an.

Studio deutet Präsentation auf der State of Play an

Über seinen offiziellen X-Kanal griff das chinesische Studio die gestrige Ankündigung der State of Play auf und kommentierte diese mit den Worten: „Die Antwort lautet ja“. Ein Tweet, der von der Community als vorweggenommene Antwort auf die Frage, ob wir in der heutigen State of Play möglicherweise auch „Lost Soul Aside“ zu Gesicht bekommen, gedeutet wird.

„Lost Soul Aside“ gehörte zu den ersten großen Projekten, die Sony im Rahmen seines „China Hero Projects“ im Jahr 2017 ankündigte.

Beim „China Hero Project“ arbeitet Sony mit chinesischen Entwicklerstudios zusammen, um diese bei der Realisierung ihrer Projekte zu unterstützen und den entsprechenden Titeln den Weg auf die PlayStation-Systeme zu ebnen.

Ursprünglich sollte „Lost Soul Aside“ bereits 2022 erscheinen, verschob sich zum Leidwesen der wartenden Spieler aber immer wieder.

Für welche Plattformen erscheint Lost Soul Aside?

2017 kündigten Sony und UltiZero Games „Lost Soul Aside“ für die PS4 an. Aufgrund der langen Entwicklung entschieden sich die Verantwortlichen allerdings dazu, auf einen Release für die PS5 zu wechseln. Des Weiteren kommen interessierte Spieler auf dem PC in den Genuss des Rollenspiels.

Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit dem Release von „Lost Soul Aside“ rechnen dürfen. Bislang ist nur von einer Veröffentlichung in diesem Jahr die Rede. Möglicherweise sorgt die heutige State of Play diesbezüglich für Klarheit.

Spielerisch orientiert sich „Lost Soul Aside“ laut offiziellen Angaben an bekannten Rollenspielen wie „Final Fantasy 15“. Uns verschlägt es in eine Fantasy-Welt, in der zwei Königreiche einen erbitterten Krieg gegeneinander führen. Eines schicksalsträchtigen Tages tauchen zudem Monster auf, die gnadenlos Jagd auf Menschen machen.

Ihr steht vor der Aufgabe, den Ursprüngen der Monster auf den Grund zu gehen und die von ihnen ausgehende Gefahr zu bannen. Im spielerischen Bereich möchten die Entwickler von UltiZero Games unter anderem mit einem „einzigartigen Kampfsystem“ punkten.

