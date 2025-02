Ninja Gaiden 2 Black: PS5-Update 1.003 steht bereit und liefert zwei heiß erwartete Features

Mit „Ninja Gaiden 2 Black“ erschien im letzten Monat eine technisch wie inhaltlich überarbeitete Version des ursprünglich im Jahr 2008 veröffentlichten Action-Titels für den PC und die aktuellen Konsolen.

Neben einer grafischen Generalüberholung auf Basis der Unreal Engine 5 durften sich die Spieler auf neue Inhalte wie ein überarbeitetes Waffensystem oder zusätzliche spielbare Charaktere wie Ayane, Momiji und Rachel freuen. Ganz ohne Kritik kam „Ninja Gaiden 2 Black“ zum Launch dennoch nicht davon.

Stattdessen wiesen die Spieler auf den teilweise schwankenden Schwierigkeitsgrad hin und setzten sich für Balancing-Anpassungen ein. Auch den fehlenden „New Game Plus“-Modus kritisierte die Community. Hier schafft ein ab sofort verfügbares Update Abhilfe.

New Game Plus und ein Fotomodus

Das frisch veröffentlichte Update aktualisiert „Ninja Gaiden 2 Black“ auf der PS5 auf die Version 1.003.000 und ebnet gleich zwei neuen Features den Weg ins Spiel. Zum einen haben wir es hier mit einem „New Game Plus“-Modus zu tun. Dieser ermöglicht es euch, die Kampagne nach einem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei eure Waffen und Fähigkeiten zu übernehmen.

Zu beachten ist, dass sich der „New Game Plus“-Modus nur auf den jeweils gemeisterten Schwierigkeitsgrad bezieht. Mit eurer freigeschalteten Ausrüstung beziehungsweise den Fähigkeiten auf einer höheren Stufe zu starten, ist also nicht möglich.

Das zweite neue Feature ist der Fotomodus. „Ihr könnt jetzt über das Optionsmenü im Spiel in den Fotomodus wechseln. Dadurch können ihr die Kamera innerhalb eines bestimmten Bereichs steuern“, heißt es zum Fotomodus. Bezüglich des Balancings ergänzten die Entwickler, dass auf Basis des Community-Feedback diverse Anpassungen vorgenommen wurden.

Beispielsweise reduzierte das Team die Lebensenergie ausgewählter Gegner in Kapitel 8, steigerte bei mehreren Fähigkeiten von Ayane den Schaden oder passte die Positionierung der Gegner in den Kapiteln 13 und 14 an.

Abgerundet wird das Update 1.003.000 von mehreren Bugfixes.

Die Fehlerbehebungen in der Übersicht:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Controller je nach Last und FPS-Einstellungen nicht vibrierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler in einigen Kapiteln das Level verlassen konnte.

Probleme mit der Bedienbarkeit unter hoher Last und bei 120 FPS behoben.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass in einigen Kapiteln kein Fortschritt möglich war.

Es wurde ein Absturz behoben, der bei längerem Spielen auftreten konnte.

„Ninja Gaiden 2 Black“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Bei der Rückkehr des Klassikers wird es in diesem Jahr nicht bleiben. Darüber hinaus kündigte Koei Tecmo Games im letzten Monat die laufenden Arbeiten an „Ninja Gaiden 4“ an.

Der Nachfolger geht aus einer Zusammenarbeit zwischen Team Ninja und Platinum Games hervor. Läuft alles wie geplant, dann erscheint „Ninja Gaiden 4“ im Herbst 2025. Ebenfalls für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Ninja Gaiden 2 Black.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren