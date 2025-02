PS Plus Extra und Premium: Februar 2025 – Spiele für PS5 und PS4 angekündigt

Die monatlichen Freischaltungen bei PlayStation Plus bieten Nutzern regelmäßig neue Spiele, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Auch im Februar 2025 setzt Sony diese Tradition fort und erweitert das Angebot für Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen.

Heute erfolgte die Ankündigung der Neuzugänge, die sich einmal mehr aus zwei Listen zusammensetzen, darunter die Extra-Bibliothek und die Premium-Klassiker.

PS Plus Extra und Premium im Februar 2025

Nachfolgend sind die Spiele aufgelistet, die im laufenden Monat die beiden höherpreisigen Stufen erreichen:

PS Plus Extra

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered | PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

PS Plus Premium

Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Bis zur Freischaltung müssen sich Abonnenten etwas länger gedulden. Sie erfolgt am kommenden Dienstag voraussichtlich gegen 10 Uhr.

In der Zwischenzeit gilt es, sich von den gleichzeitig wegfallenden Games zu verabschieden:

So geht es im März 2025 mit PS Plus weiter

Nach den Februar-Neuzugängen setzt Sony den gewohnten Veröffentlichungsrhythmus für PlayStation Plus fort. Die Ankündigung der PS-Plus-Essential-Spiele für März 2025 erfolgt voraussichtlich am 26. Februar 2025, bevor sie eine Woche später für Abonnenten zum Download bereitstehen.

Für PS Plus Extra und Premium werden die neuen Titel am 12. März 2025 offiziell vorgestellt, wenn alles nach dem bekannten Plan verläuft. Auch hier erfolgt die Freischaltung erst in der nachfolgenden Woche. Die voraussichtlichen Termine in der Übersicht:

PS Plus Essential im März 2025

Ankündigung: 26. Februar 2025 um 17:30 Uhr

26. Februar 2025 um 17:30 Uhr Freischaltung: 4. März 2025 um 11 Uhr

PS Plus Extra/Premium im März 2025

Ankündigung: 12. März 2025 um 17:30 Uhr

12. März 2025 um 17:30 Uhr Freischaltung: 18. März 2025 gegen 10 Uhr

Bis zur Freischaltung der März-Spiele der Stufe Essential gilt es, die Games des laufenden Februars in die persönliche Bibliothek zu packen, da ansonsten der Anspruch verfällt:

Was ist PlayStation Plus?

PS Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony Interactive Entertainment, der exklusive Vorteile für PlayStation-Spieler bietet. Dazu gehören der Zugriff auf eine wechselnde Bibliothek von Spielen, Online-Multiplayer-Funktionen, Cloud-Speicher für Spielstände und spezielle Rabatte im PlayStation Store.

Seit der Neustrukturierung des Dienstes im Juni 2022 gibt es drei verschiedene Mitgliedschaftsstufen:

PlayStation Plus Essential

Die Basisstufe bietet:

Monatliche Spiele für PS4 und PS5

Online-Multiplayer-Zugang

Exklusive Rabatte

Cloud-Speicher

Exklusive Inhalte

Share Play

PlayStation Plus Extra

Enthält alle Essential-Vorteile und zusätzlich:

Zugriff auf eine erweiterte Bibliothek mit hunderten von PS4- und PS5-Spielen

Ubisoft+ Classics

PlayStation Plus Premium

Umfasst alle Vorteile von Essential und Extra sowie:

Klassische Spiele aus früheren PlayStation-Generationen (PS1, PS2, PSP, PS3 – teilweise per Cloud-Streaming)

Cloud-Streaming für unterstützte Titel, auch für PS Portal

Zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele

Inhalte aus Sony Pictures Core

Wie viel kostet PS Plus?

Die Preise variieren je nach gewählter Stufe und Abonnementdauer. Die aktuellen Kosten für PS Plus in Deutschland (Stand Februar 2025) lauten:

Monatliche Preise:

Essential: 8,99 Euro

8,99 Euro Extra: 13,99 Euro

13,99 Euro Premium: 16,99 Euro

3-Monats-Preise:

Essential: 24,99 Euro

24,99 Euro Extra: 39,99 Euro

39,99 Euro Premium: 49,99 Euro

Jährliche Preise:

Essential: 71,99 Euro

71,99 Euro Extra: 125,99 Euro

125,99 Euro Premium: 151,99 Euro

Sony bietet gelegentlich Rabatte und Aktionen für PlayStation-Plus-Abonnements an. Damit lassen sich ein paar Euro sparen – in der Regel aber nur bei Neuabschlüssen oder Hochstufungen.

