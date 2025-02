PS5 & PS4: „Planet der Rabatte“-Sale mit mehr als 2.700 Angeboten im PS Store gestartet

Wer aktuell auf der Suche nach einem günstigen Schnäppchen für die eigene PS5 oder PS4 ist, könnte jetzt womöglich im PlayStation Store fündig werden. So hat Sony einen neuen Sale gestartet, der auf den Titel „Planet der Rabatte“ hört und mehr als 2.700 Angebote enthält. Dadurch sind Ersparnisse von bis zu 90 Prozent möglich. Zudem können PS-Plus-Abonnenten bei einigen Deals noch zusätzlich sparen.

Geboten wird eine bunte Mischung aus allen möglichen Genres, neueren aber auch etwas älteren Titeln. Zu den Highlights des Sales dürfte unter anderem die Deluxe Edition von „Hogwarts Legacy“ gehören, die für nur 25,49 Euro erhältlich ist – ein Nachlass von satten 70 Prozent. Ebenfalls empfehlenswert ist das Remake des Horror-Meistwerks „Resident Evil 4“ für nur 19,99 Euro oder das preisgekrönte JRPG „Persona 5 Royal“, dass aktuell für 23,99 Euro zu haben ist.

Dragons Dogma 2, Mass Effect Legendary Edition und mehr

Ebenfalls interessant ist das Soulslike „Lords of the Fallen“. Hier ist die Deluxe Edition für nur 24,79 Euro erhältlich, sodass 69 Prozent gespart werden können. Ebenfalls im Sale enthalten sind zwei spielenswerte Titel von Entwickler Team Ninja: Während das PS5-exklusive „Rise of the Ronin“ dank eines Rabattes von 38 Prozent nur noch 49,59 Euro fällig werden, kostet „Wo Long Fallen Dynasty“ sogar nur noch 32,49 Euro.

Wer es lieber etwas futuristischer mag, sollte einen Blick auf die „Mass Effect Legendary Edition“ werfen, die für nur 10,49 Euro etliche Stunden Spielspaß bietet und die ersten drei Teile von BioWares erfolgreicher Rollenspiel-Reihe enthält. Übrigens: Aktuell arbeitet BioWare bereits am nächsten „Mass Effect“ und hat dafür auch eine Neuausrichtung des eigenen Entwicklerstudios arrangiert.

Eine weitere Empfehlung für Rollenspieler dürfte auch „Dragons Dogma 2“ sein, das von Capcom erst im letzten Jahr veröffentlicht wurde und jetzt für 39,74 Euro erworben werden kann. Ebenfalls vergünstigt und zum halben Preis erhältlich ist der PS5-Klassiker „Ratchet & Clank: Rift Apart“ für 39,99 Euro. Für nur 3,99 Euro ist außerdem der süchtig machende Indie-Hit „Vampire Survivors“ erhältlich.

Neben den bereits genannten Spielen enthält die Rabatt-Aktion noch weitere Titel. Hier findet ihr einen kleinen Auszug weiterer Angebote aus dem neuesten PSN-Sale:

Anno 1800 Console Edition Standard : 11,99 Euro (-70%)

: 11,99 Euro (-70%) Baldurs Gate Dark Alliance 2 : 28,79 Euro (-20%)

: 28,79 Euro (-20%) Bleak Faith Forsaken : 24,49 Euro (-30%)

: 24,49 Euro (-30%) Bluey Das Videospiel : 27,99 Euro (-30%)

: 27,99 Euro (-30%) Caravan SandWitch : 19,99 Euro (-20%)

: 19,99 Euro (-20%) Castlevania Dominus Collection : 19,99 Euro (-20%)

: 19,99 Euro (-20%) Cat Quest 3 : 13,99 Euro (-30%)

: 13,99 Euro (-30%) Chernobylite Complete Edition : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Chef Life A Restaurant Simulator : 7,99 Euro (-80%)

: 7,99 Euro (-80%) Crash Bandicoot 4 Its About Time : 23,09 Euro (-67%)

: 23,09 Euro (-67%) Crossfire Sierra Squad : 21,44 Euro (-35%)

: 21,44 Euro (-35%) Dead by Daylight : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Dragons Dogma 2 : 39,74 Euro (-47%)

: 39,74 Euro (-47%) Endzone A World Apart : 7,49 Euro (-85%)

: 7,49 Euro (-85%) Fabledom : 16,24 Euro (-35%)

: 16,24 Euro (-35%) Fallout 4 Game of the Year Edition : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Farmagia : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) For The King 2 : 18,74 Euro (-25%)

: 18,74 Euro (-25%) Hell Let Loose : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) Hogwarts Legacy Deluxe Edition: 25,49 Euro (-70%)

25,49 Euro (-70%) Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged PS4 und PS5 : 9,99 Euro (-80%)

: 9,99 Euro (-80%) Iron Harvest Complete Edition : 7,49 Euro (-85%)

: 7,49 Euro (-85%) Kayak VR Mirage : 16,79 Euro (-30%)

: 16,79 Euro (-30%) KeyWe : 8,74 Euro (-65%)

: 8,74 Euro (-65%) Lollipop Chainsaw RePOP : 29,24 Euro (-35%)

: 29,24 Euro (-35%) Lords of the Fallen Deluxe Edition: 24,79 (-69%)

24,79 (-69%) Madison : 20,99 Euro (-40%)

: 20,99 Euro (-40%) Madison VR : 24,49 Euro (-30%)

: 24,49 Euro (-30%) Mass Effect Legendary Edition : 10,49 Euro (-85%)

: 10,49 Euro (-85%) MotoGP 24 PS4 und PS5 : 13,99 Euro (-80%)

: 13,99 Euro (-80%) Moving Out 2 : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Mortal Kombat 1 : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Nikoderiko The Magical World : 22,49 Euro (-25%)

: 22,49 Euro (-25%) Overcooked All You Can Eat : 13,59 Euro (-66%)

: 13,59 Euro (-66%) Paw Patrol Grand Prix : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Paw Patrol World : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Persona 3 Reload : 48,99 Euro (-40%)

: 48,99 Euro (-40%) Persona 5 Royal : 23,99 Euro (-60%)

: 23,99 Euro (-60%) Railway Empire 2 : 34,99 Euro (-30%)

: 34,99 Euro (-30%) Ratchet und Clank Rift Apart : 39,99 Euro (-50%)

: 39,99 Euro (-50%) Resident Evil 4 : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Ride 5 : 19,99 Euro (-75%)

: 19,99 Euro (-75%) Rise of the Ronin : 49,59 Euro (-38%)

: 49,59 Euro (-38%) Saints Row The Third Remastered : 5,99 Euro (-80%)

: 5,99 Euro (-80%) Sea of Thieves : 23,99 Euro (-40%)

: 23,99 Euro (-40%) Sherlock Holmes The Awakened : 7,99 Euro (-80%)

: 7,99 Euro (-80%) Skull and Bones : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) Sonic Superstars Deluxe Edition : 27,99 Euro (-30%)

: 27,99 Euro (-30%) SpongeBob Schwammkopf Das Patrick Star Spiel : 31,99 Euro (-20%)

: 31,99 Euro (-20%) Spy Anya Operation Memories : 34,99 Euro (-30%)

: 34,99 Euro (-30%) Starship Troopers Extermination : 37,49 Euro (-25%)

: 37,49 Euro (-25%) Story of Seasons A Wonderful Life : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) Stride Fates : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Taxi Life A City Driving Simulator : 17,99 Euro (-55%)

: 17,99 Euro (-55%) Tekken 8 : 45,59 Euro (-43%)

: 45,59 Euro (-43%) Tennis On Court : 17,49 Euro (-50%)

: 17,49 Euro (-50%) Test Drive Unlimited Solar Crown : 35,99 Euro (-40%)

: 35,99 Euro (-40%) Tetris Effect Connected : 29,99 Euro (-25%)

: 29,99 Euro (-25%) The Dark Pictures Anthology The Devil in Me : 14,79 Euro (-63%)

: 14,79 Euro (-63%) The Inquisitor : 27,99 Euro (-30%)

: 27,99 Euro (-30%) The Legend of Heroes Trails through Daybreak : 47,99 Euro (-20%)

: 47,99 Euro (-20%) The Sinking City PS5 : 7,49 Euro (-85%)

: 7,49 Euro (-85%) Transport Fever 2 Console Edition : 14,99 Euro (-70%)

: 14,99 Euro (-70%) Tropico 6 Next Gen Edition : 22,49 Euro (-55%)

: 22,49 Euro (-55%) Undisputed : 44,99 Euro (-25%)

: 44,99 Euro (-25%) Until Dawn : 54,59 Euro (-22%)

: 54,59 Euro (-22%) Vampire Survivors : 3,99 Euro (-20%)

: 3,99 Euro (-20%) Visage : 20,99 Euro (-40%)

: 20,99 Euro (-40%) Wo Long Fallen Dynasty: 32,49 Euro (-35%)

Doch das ist noch lange nicht alles: Insgesamt bietet die „Planet der Rabatte“-Aktion über 2.700 Angebote für die PS5 und PS4. Eine vollständige Übersicht findet sich im PlayStation Store. Gültig ist der Sale noch bis zum 27. Februar 2025 um 0:59 Uhr.

Indie-Angebote im PSN-Sale

Neben dem „Planet der Rabatte“ findet sich im PS Store aktuell auch noch ein umfangreicher Indie-Sale. Wer also abseits des Mainstreams auf der Suche nach Alternativen ist, sollte hier mal hineinschauen. So sind unter anderem Spiele „Hollow Knight“, „Nine Sols“ oder „Sifu“ im Angebot. Eine Übersicht über die Indie-Angebote im PS Store haben wir ebenfalls für euch zusammengestellt.

Noch günstiger wird es nur noch mit den monatlichen PS-Plus-Spielen. Nachdem die Essential-Games für den Februar 2025 bereits angekündigt und freigeschaltet wurden, sollten am heutigen Abend auch die neuen Spiele für die Kataloge von PS Plus Extra und Premium bekannt gegeben werden.

