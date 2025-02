Remedy: So steht es um Control 2, FBC Firebreak und Max Payne 1&2 Remake

Dem finnischen Entwickler Remedy Entertainment geht es laut seinem neuen Geschäftsbericht für 2024 gut. Darin hob der Macher von „Max Payne“ die jüngsten Verkaufszahlen des Horrorspiels „Alan Wake 2“ hervor, das mit über 2 Millionen verkauften Einheiten begonnen hat, Lizenzgebühren zu generieren.

Doch auch zum aktuellen Stand bei einigen in der Entwicklung befindlichen Spielen traf Remedy Aussagen. Konkret äußerte sich der CEO des Studios, Tero Virtala, in dem Bericht zu „Control 2“, „FBC Firebreak“ sowie „Max Payne 1 & 2 Remake“.

Alle drei Titel sind in Vollproduktion gegangen

Hinsichtlich des Action-Adventures „Control 2“ ließ Tero Virtala wissen, dass die Produktionsvorbereitungen abgeschlossen sind. Seit Februar 2025 hat nun die Vollproduktion des Titels begonnen.

Ebenso ist laut Virtala der Koop-Shooter „FBC Firebreak“ in Vollproduktion gegangen. Das Entwicklerteam führte im Dezember einen geschlossenen technischen Test mit externen Spielern durch, bei dem Matchmaking- und Backend-Funktionen getestet wurden. Dadurch konnten wichtige Daten gesammelt werden, die in die weitere Entwicklung und Optimierung des Spiels einfließen werden.

Zu „Max Payne 1 & 2 Remake“ äußerte der CEO, dass die Überarbeitung der beiden Kult-Shooter kontinuierliche Fortschritte in der Vollproduktion erzielt. Die Entwicklung verläuft demnach planmäßig und zielt auf Schlüssel-Meilensteine ab, gemeinsam mit dem Publisher Rockstar Games.

„Control 2“ ist die Fortsetzung des preisgekrönten Spiels „Control“ aus dem Jahr 2019, das für seine surrealen Umgebungen, telekinetischen Mechaniken und die Verbindung zum Remedy Connected Universe (inklusive „Alan Wake“) bekannt ist. Es spielt in der Welt des Federal Bureau of Control (FBC), einer Behörde, die paranormale Phänomene untersucht.

Bei „FBC Firebreak“ handelt es sich um einen drei-Spieler-Koop-Shooter, der zugleich das erste Multiplayer-Spiel von Remedy im Control-Universum darstellt. Spieler arbeiten hier als Agenten des FBC, um übernatürliche Bedrohungen zu bekämpfen.

Remedy versucht es bei „Control 2“ ohne einen Publisher:

Weiterhin erwähnte Remedy Entertainment in seinem neuen Geschäftsbericht zahlreiche finanzielle Highlights. So stieg der Umsatz des Unternehmens um 49,3 Prozent auf 50,7 Millionen Euro (2023: 33,9 Millionen Euro). Der Betriebsgewinn (EBIT) belief sich auf einen Verlust von 4,3 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr jedoch eine starke Verbesserung darstellte. 2023 notierte Remedy nämlich Verluste in Höhe von 28,6 Millionen Euro.

