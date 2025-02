Shinobi Art of Vengeance: Neuer Teil der Kultreihe angekündigt – Termin und Trailer

Sega bringt die "Shinobi"-Reihe zurück: "Shinobi: Art of Vengeance" erscheint in diesem Jahr Konsolen und PC. Entwickelt von Lizardcube, den Machern von "Streets of Rage 4", setzt der Titel auf eine klassische 2D-Perspektive mit modernisierten Gameplay-Elementen.

Nach längerer Pause kehrt eine der bekanntesten Hack’n’Slash-Reihen von Sega zurück. Bereits 2023 wurde die Entwicklung eines neuen „Shinobi“-Spiels versprochen. Nun hat das Unternehmen während des State-of-Play-Events Details veröffentlicht. Neben einem neuen Trailer wurde auch das Veröffentlichungsdatum enthüllt.

Rückkehr eines Klassikers in neuem Gewand

Das Entwicklerstudio Lizardcube, bekannt für „Streets of Rage 4“, übernimmt die Neuinterpretation von „Shinobi“. Dabei bleibt das Spiel seiner 2D-Action-Plattform-Wurzeln treu, setzt jedoch auf eine moderne grafische Gestaltung mit handillustrierten Elementen. Die Geschichte folgt erneut Joe Musashi, der sich auf einen Rachefeldzug begibt, nachdem sein Dorf zerstört und sein Clan versteinert wurde.

„Shinobi: Art of Vengeance“ verspricht eine Vielzahl an Waffen und Techniken. Spieler können auf ein umfangreiches Ninja-Arsenal zurückgreifen, darunter das Katana Oborozuki, Kunai, verschiedene Ninjutsu-Künste und Ninpo-Fähigkeiten. Laut Sega und Lizardcube wird das Kampfsystem grenzenlose Kombos mit einzigartigen Kampfbewegungen bieten. Zusätzlich ermöglichen Amulette und spezielle Werkzeuge neue Wege durch die Levels und verbessern bestimmte Fähigkeiten.

„Shinobi: Art of Vengeance“ umfasst mehr als ein Dutzend Stages, die von Gegnern und Bossen bevölkert sind. Diese sollen laut Entwicklern „überlebensgroß“ sein und besondere Mechaniken erfordern, um besiegt zu werden. Neben klassischen Platforming-Elementen wird es verschiedene Möglichkeiten geben, Hindernisse zu überwinden.

Die Entwickler setzen auf eine Mischung aus bewährtem Spielprinzip und neuen Features, die für frische Herausforderungen sorgen sollen. Besonders die Kombination aus Waffen, Spezialfähigkeiten und Plattforming-Elementen dürfte das Gameplay variantenreich gestalten.

Erscheinungstermin und Editionen

„Shinobi: Art of Vengeance“ erscheint am 29. August 2025 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Das Spiel wird in zwei Editionen veröffentlicht:

Die Standard-Version kostet 29,99 US-Dollar.

kostet 29,99 US-Dollar. Die Digital Deluxe Edition für 39,99 US-Dollar beinhaltet Early Access, einen Season Pass mit digitalem Artbook und Soundtrack, eine „Sega Villains Stage“ (erscheint Anfang 2026) sowie das „Starter Pack“ mit zusätzlichen Inhalten.

Vorbesteller erhalten einen Rabatt von 10 Prozent und exklusive Inhalte wie das Original-Arcade-Outfit und das Fortune-Hunter-Amulet.

