Sonic Racing CrossWorlds: Präsentiert Sega den neuen Fun-Racer auf der heutigen State of Play?

Wird „Sonic Racing: CrossWorlds“ womöglich auf der State of Play am heutigen Abend ausführlich präsentiert werden? Anlass zur Vermutung gibt ein Tweet von Produzent Joel Youkhanna, der im Nachhinein ziemlich schnell gelöscht wurde. Außerdem kursieren angebliche Screenshots aus dem Spiel im Netz.

Auf den Game Awards 2024 im vergangenen Dezember enthüllte Sega „Sonic Racing: CrossWorlds“. Allerdings wurde nur ein knapp 30 Sekunden langer Teaser gezeigt, der keinerlei Gameplay oder Details zum neuen Fun-Racer lieferte.

Doch möglicherweise könnte eine etwas ausführlichere Präsentation von „Sonic Racing: CrossWorlds“ schon bald stattfinden. Genauer gesagt könnte es bereits am heutigen Abend soweit sein, wenn Sony um 23 Uhr die neueste Ausgabe seiner State of Play ausstrahlen wird.

Möglicher SoP-Auftritt und angebliche Screenshots

Das „Sonic Racing: CrossWorlds“ ein Teil der heutigen State of Play sein könnte, lässt zumindest ein Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) vom verantwortlichen Produzenten Joel Youkhanna vermuten. Kurz nach der Ankündigung der Show schrieb er: „Oh, seht mal, eine neue State of Play. #knowingsmile“, was auf einen Auftritt des Fun-Racers schließen lässt. Verdächtig: Nachdem auch die Fans einen Zusammenhang vermuteten, wurde der Tweet ziemlich schnell gelöscht.

Festgehalten wurde der Beitrag jedoch von der Website Sonicstadium, die als Beweis auch einen entsprechenden Screenshot angefertigt haben. Außerdem berichtet die Seite, dass der X-Account SonicLeaks offenbar einige Screenshots geteilt hat, die angeblich aus „Sonic Racing: CrossWorlds“ stammen sollen. Auch diese Tweets wurden mittlerweile wieder gelöscht. Allerdings sind sich die Fans aktuell nicht einig, ob es sich um echte Bilder aus dem Spiel oder aber um gut gemachte Fälschungen handelt.

Elite-Team von Sega übernimmt Entwicklung

Wie eingangs bereits erwähnt, ist von offizieller Seite aus bislang kaum etwas zu „Sonic Racing: CrossWorlds“ bekannt. Abseits des nichtssagenden Teaser-Trailers wurde von Sega nur bestätigt, dass die Entwicklung nicht mehr durch das britische Studio Sumo Digital erfolgen soll. Das Team hatte sich in der Vergangenheit bereits für die beiden Vorgänger „Team Sonic Racing“ und „Sonic & All-Stars Racing Transformed“ verantwortlich gezeichnet.

Stattdessen werden die Arbeiten an „Sonic Racing: CrossWorlds“ nun intern bei Sega durchgeführt. Den Angaben zufolge habe man dafür das sogenannte Sega Elite Racing Game Team zusammengestellt. Der bekannte Sega-Insider Jasonvsfreddyvs vermutete, dass es sich dabei „ höchstwahrscheinlich um ehemalige Mitglieder von Sega AM2 („Out Run“, „Daytona USA“) und Sega AM3 („Sega Rally“, „Crazy Taxi“) handeln würde“. Vielleicht wird man am heutigen Abend im Rahmen der State of Play mehr erfahren.

