State of Play: „Es hängt viel davon ab!“, meint der Sony-XDEV-Director

PlayStation-Fans blicken mit Spannung auf die heutige State of Play. In einem rund 40-minütigen Livestream werden neue Informationen und Updates zu kommenden PS5-Titeln erwartet. Besonders innerhalb der Sony-eigenen XDEV-Abteilung scheint das Event für Aufregung zu sorgen.

Jason Stewart: „Ich kann es kaum erwarten!“

XDEV-Director Jason Stewart äußerte sich auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu seiner Vorfreude: „Heute Abend ist ein toller Abend, ich kann es kaum erwarten! Es hängt viel davon ab! Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös bin.“

Associate Producer Carina Calvert meldete sich schon gestern zur State of Play zu Wort und schrieb: „Oh, schaut mal, morgen passiert etwas ziemlich Cooles“, was Spekulationen über mögliche Überraschungen anheizt.

XDEV ist unter anderem als europäische Entwicklungsabteilung mit Sitz in Großbritannien tätig und wurde dort nach der Schließung von Studio Liverpool als eigenständige Einheit etabliert. Das Team unterstützt sowohl First-Party- als auch Third-Party-Studios bei der Entwicklung von PlayStation-exklusiven Titeln.

In der Vergangenheit war XDEV an Spielen wie „Detroit: Become Human“, „Death Stranding: Director’s Cut“, „Stellar Blade“ und „Rise of the Ronin“ beteiligt.

Auch im Fall von „Death Stranding 2: On the Beach“ ist bekannt, dass XDEV an der Fortsetzung von Hideo Kojimas erfolgreichem Titel mitwirkt. Darüber hinaus könnte das Studio an weiteren, bislang unangekündigten Projekten arbeiten. In Calverts Online-Profil wird zumindest ein solches Spiel erwähnt.

Was bekommen wir heute Abend zu Gesicht?

Während konkrete Hinweise darauf fehlen, welche neuen Titel heute vorgestellt werden, legt die anhaltende Aktivität der XDEV-Verantwortlichen auf Social Media nahe, dass die Abteilung eine zentrale Rolle während der State of Play spielen könnte. „Death Stranding 2: On the Beach“ dürfte hier eine vergleichsweise sichere Wette sein.

Weitere Kandidaten sind „Ghost of Yotei“, der Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“, und die mutmaßliche Ankündigung von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ für die PS5. „Hell Is Us“ könnte ebenfalls ein Thema sein.

Starten wird die Show heute Abend um 23 Uhr unserer Zeit. Im Anschluss erwartet die Zuschauer eine rund 40-minütige Show. Die wichtigsten Ankündigungen landen im Anschluss im Newsstream von PLAY3.DE.

Könnt ihr es ebenfalls kaum erwarten, die Show heute Abend live zu verfolgen?

