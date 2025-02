State of Play: Verfolgt die Show hier im Livestream – Mit welchen Ankündigungen ist zu rechnen?

Am heutigen Mittwochabend kehrt Sonys "State of Play"-Format mit einer 40-minütigen Show und allerlei Präsentation beziehungsweise Ankündigungen zurück. Bei uns könnt ihr die "State of Play" im Livestream verfolgen.

Nach den diversen Gerüchten der letzten Wochen kündigte Sony die neueste Ausgabe des „State of Play“-Formats gestern endlich offiziell an. Lange gedulden müssen wir uns erfreulicherweise nicht.

Los geht es nämlich schon am heutigen Mittwochabend um 23 Uhr unserer Zeit. Laut der offiziellen Ankündigung dürfen wir uns im Rahmen der heutigen „State of Play“ auf allerlei Ankündigungen für die PS5, die PS4 und PlayStation VR2 einstimmen. So bringt es die neue Ausgabe auf eine Laufzeit von 40 Minuten.

Dank des offiziellen Livestreams könnt ihr die Ankündigungen natürlich live verfolgen und euch dabei mit der Play3-Community austauschen.

Welche Ankündigung sind geplant?

In den letzten Tagen sickerten diverse Titel durch, die wir in der „State of Play“ am Abend zu Gesicht bekommen dürften. Beispielsweise veröffentlichte Hideo Kojima kürzlich einen Teaser zu einem neuen Trailer zu „Death Stranding 2: On the Beach“. Wir können wohl davon ausgehen, dass die Vollversion des Trailers heute Abend präsentiert wird.

Ein weiterer Kandidat für eine Ankündigung ist „Elden Ring: Nightreign“. Laut dem gut vernetzten Insider Tom Henderson wird das kooperative Spin-off im Mai erscheinen. Darüber hinaus merkte Henderson an, dass die Enthüllung des Releasetermins am 12. Februar 2025 und somit heute erfolgen soll.

Weiter geht es mit dem 2017 angekündigten Rollenspiel „Lost Soul Aside“, das für einen Release im Jahr 2025 vorgesehen ist. Via X (ehemals Twitter) brachten sich die Entwickler von UltiZero Games selbst mit einer möglichen Präsentation im Zuge der „State of Play“ in Verbindung. Denkbar wäre, dass es bei Gameplay zum ambitionierten Rollenspiel nicht bleibt. Auch der finale Releasetermin könnte heute Abend endlich verkündet werden.

Laut Windows Centrals Jez Corden könnte Microsoft ebenfalls mit von der Partie sein und „Senua’s Saga: Hellblade 2“ für die PS5 ankündigen. Zudem tauchten in den letzten Tagen Releasetermine zum Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ und „Hell Is Us“ für die PS5 auf. Dies spricht für entsprechende Ankündigungen in der „State of Play“.

Stellt euch auf Überraschungen ein

Bei diesen Titeln bleibt es natürlich nicht. Stattdessen machten die letzten Ausgaben der „State of Play“ deutlich, dass Sony immer wieder für Überraschungen zu haben war. Darunter die Ankündigung von „Ghost of Yotei“, dem Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“, im letzten Jahr.

Könnte uns zu dem Samurai-Abenteuer möglicherweise handfestes Gameplay ins Haus stehen? Ein weiterer Titel, dem die PS5-Community entgegenfiebert ist „Marvel’s Wolverine“. Auch hier hoffen die Spieler auf eine Enthüllung im Zuge der heutigen „State of Play“.

Ob es wirklich dazu kommt, erfahren wir heute Abend.

Weitere Meldungen zu State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren