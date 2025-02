Days Gone Remastered: Mit Trailer & Termin angekündigt – Neue Inhalte vorgestellt

In der Vergangenheit machten immer wieder Gerüchte um ein mögliches Remaster zum 2019 veröffentlichten Open-World-Titel "Days Gone" die Runde. Auf der heutigen State of Play kündigt Sony die Neuauflage endlich offiziell an.

Während sich die Community über die Jahre vergebens für ein mögliches „Days Gone 2“ einsetzte, machten parallel immer wieder Gerüchte um ein mögliches Remaster zu „Days Gone“ die Runde.

In der heutigen State of Play bestätigte Sony die Gerüchte und kündigte die technisch aufpolierte Neuauflage zum 2019 für die PS4 veröffentlichten Open-World-Titel offiziell an. Laut der heutigen Ankündigung erscheint „Days Gone Remastered“ bereits im Frühjahr.

Genauer gesagt am 25. April 2025 und somit wohl früher als von den meisten erwartet. Versorgt werden sowohl die PS5 als auch der PC.

Eine optimierte Technik und neue Inhalte

Zu den technischen Verbesserungen gehören neben einer generalüberholten Grafik die Unterstützung von VRR, der DualSense-Features oder des 3D-Audios sowie weitere Optimierungen für die PS5 Pro. „Wählt für euer bevorzugtes Spielerlebnis zwischen dem Qualitätsmodus für höhere Auflösung oder dem Performancemodus für verbesserte Bildraten“, so Sony.

„Und mit der zusätzlichen Leistung der PS5 Pro hat Days Gone auf PlayStation wirklich noch nie besser ausgesehen.“

Ergänzend zu den technischen Optimierungen umfasst „Days Gone Remastered“ auch neue Inhalte. Darunter den Modus „Permadeath“. Dieser richtet sich an alle Spieler, die auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind. Sollte es euch gelingen, diesen gnadenlosen Modus zu meistern, werdet ihr mit einer exklusiven Trophäe ausgezeichnet.

„In einer Welt, in der alles darauf aus ist, euch zu töten, werden eure Fähigkeiten auf die Probe gestellt“, so die Beschreibung des neuen Modus. „Wenn Ihr euer unglückliches Ende findet, müsst ihr entweder zum Anfang des Spiels oder zum Beginn des zweiten Akts zurückkehren und euer Glück erneut versuchen. Je nachdem, welche Einstellung ihr gewählt habt.“

Was hat es mit Horde Assault auf sich?

Der zweite neue Modus trägt den Namen „Horde Assault“ und versteht sich spielerisch als ein Surival-Arcade-Modus. Eure Aufgabe besteht darin, so lange wie möglich zu überleben, indem ihr euch gegen immer größer werdende Gegnerhorden behauptet. Je länger ihr überlebt, desto höher fällt euer Highscore aus.

„Kämpft euch durch eine brutale, sich ständig verändernde Landschaft, in der der Schwierigkeitsgrad der Feinde zunimmt, je länger ihr überlebt. Steigt im Level auf, um In-Mode-Belohnungen mit noch nie zuvor spielbaren Charakteren, neuen Patch-Kosmetika und einzigartigen Injektoren zu erhalten, die euer Spielerlebnis erheblich verbessern“, heißt es weiter.

Doch „Days Gone Remastered“ bietet noch mehr. Nämlich einen dritten neuen Modus, der pünktlich zum Launch der Neuauflage Ende April zur Verfügung steht: Speedrun. Der Sinn und Zweck eines solchen Modus ist sicherlich bekannt. So geht es darum, die Kampagne von „Days Gone“ so schnell wie möglich zu meistern.

Wer das originale „Days Gone“ bereits besitzt, kann seine Kopie für zehn US-Dollar beziehungsweise Euro einem Upgrade auf das Remaster unterziehen.

