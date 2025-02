Days Gone Remastered: Upgrade auch für die PS-Plus-Version? Sony liefert die Antwort

In dieser Woche kündigte Sony das Remaster zu "Days Gone" offiziell für die PS5 und den PC an. Genau wie bei den letzten Neuauflagen der PlayStation Studios wird ein zehn Euro teurer Upgrade-Pfad für Besitzer der PS4-Version geboten. Auf dem offiziellen PlayStation Blog klärte Sony die Frage, ob das Upgrade auch in der PS Plus-Fassung verfügbar ist.