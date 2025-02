Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht: Staffel 3 des Fantasy-Epos bestätigt

Im September 2022 feierte die langersehnte Serie „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ auf Amazon Prime Video ihre Premiere. Bereits im Vorfeld machte die Adaption auf sich aufmerksam und wurde als die teuerste Serie, die jemals produziert wurde, angepriesen. Schätzen zufolge soll allein die erste Staffel über 465 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Im letzten Jahr folgte dann die zweite Staffel, die weitere acht Episoden umfasste. Doch nach dem großen Erfolg der ersten Folgen brachen die Zuschauerzahlen zuletzt ein. Nichtsdestotrotz halten die Verantwortlichen an ihrem Plan fest, die gesamte Handlung über fünf Staffeln zu erzählen. Die 3. Staffel des Fantasy-Epos wurde nun offiziell bestätigt.

In Staffel 3 schmiedet Sauron den einen Ring

Wie The Hollywood Reporter berichtet, befindet sich die dritte Staffel von „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bereits in der Vorproduktionsphase, während der Drehbeginn in den neuen Shepperton Studios in England, für den Frühling 2025 angesetzt ist. Außerdem planen die Macher der Serie für die kommenden Episoden einen großen Zeitsprung, sodass Sauron mit der Herstellung des einen ikonischen Rings beginnen kann.

Von offizieller Seite aus heißt es dazu: „Staffel 3 springt mehrere Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel in die Zukunft und spielt auf dem Höhepunkt des Krieges der Elben und Sauron, als der Dunkle Lord versucht, den Einen Ring herzustellen, der ihm den nötigen Vorsprung verschafft, um den Krieg zu gewinnen und endlich ganz Mittelerde zu erobern.“

Zwei Altbekannte und ein neuer Regisseur

Zudem gaben die Verantwortlichen bekannt, wer alles an der Produktion der dritten Staffel beteiligt sein wird. So werden für die Regie gleich zwei bekannte Gesichter und ein Neuling verantwortlich sein. Dabei handelt es sich um Charlotte Brandstrom („Shogun“), die für einen International Emmy Award nominiert ist und schon in der ersten Staffel zwei Episoden und in der zweiten Staffel fünf Episoden leitete.

Ebenfalls erneut am Werk ist Sanaa Hamri („Das Rad der Zeit“), die in der zweiten Staffel für drei Folgen verantwortlich war. Neu mit dabei ist hingegen Stefan Schwartz, der in der Vergangenheit an Serien wie „The Boys“ oder „The Walking Dead“ beteiligt war. Als Showrunner und ausführende Produzenten übernehmen JD Payne und Patrick McKay. Wann die dritte Staffel von „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ starten soll, steht bislang noch nicht fest.

