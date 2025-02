Digimon Story Time Stranger: Neues JRPG-Abenteuer entführt euch 2025 in die Digiwelt

Neben verschiedenen großen potentiellen Blockbustern hatten in der letzten State of Play-Ausgabe auch kleinere Games ihren Platz. Hierzu zählt unter anderem das frisch angekündigte JRPG-Abenteuer „Digimon Story: Time Stranger“. Hierbei handelt es sich bereits um den siebten Teil der gleichnamigen Reihe, der Spielerinnen und Spieler noch 2025 wieder in die Digiwelt entführen möchte. Ein erster Trailer liefert euch einen Vorgeschmack auf das Spiel.

Während der Vorgänger, „Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory“, noch primär in einer Cyberwelt gespielt hat, findet das nächste Spiel gleich in zwei Welten statt. Neben der Menschenwelt dürfen wir darin ebenfalls die Digiwelt erkunden. Beide Welten existieren parallel zueinander und sind auf mysteriöse Weise irgendwie miteinander verbunden. Fans des beliebten Franchise dürfen sich somit auf eine neue aufregende Geschichte freuen.

Eine Digimon-Erfahrung wie noch keine zuvor

Weitere Details hat Brand Manager David Alonzo von Bandai Namco Entertainment im Rahmen eines Beitrags im PlayStation Blog verraten. Das Ziel des Entwicklerteams ist es, mit „Digimon Story: Time Stranger“ noch mehr Spieler „vom Digimon-Charme zu überzeugen.“ Hierbei behilflich sein soll die Besonderheit zwischen der Beziehung zwischen Menschen und ihren Digimon. Während der Story sollt ihr eine Bindung erleben, die Welten und Zeit überdauert.

Doch natürlich sollen auch langjährige Fans des Franchise mit dem nächsten Spiel auf ihre Kosten kommen. Unter anderem dürfen sich Fans auf den Auftritt vieler Fanlieblinge freuen. Im ersten Trailer zu „Time Stranger“ sind bereits bekannte Digimon wie Angewomon, Agumon, Garurumon oder auch Omnimon zu sehen. Dank eines strategischen Wachstumssystems sollen eure gesammelten Digimon immer stärker werden. Auch verschiedene Kombinationen sind möglich.

Wie zuvor bereits erwähnt, könnt ihr in „Digimon Story: Time Stranger“ die Digiwelt erkunden. Darin sollt ihr ein völlig neues Reich ergründen können, das es so in den Vorgängerspielen noch nicht gegeben hat. Einige Digimon, denen ihr dort begegnet, haben eigene Geschäfte und einen eigenen Tagesablauf. Darüber hinaus werden euch einige besondere Digimon mit Quests versorgen. Die sollt ihr in neuen Umgebungen mit „interaktiven Elementen“ abschließen können.

Ein besonderes Augenmerk soll natürlich auch im siebten „Digimon Story“-Game auf dem Training eurer Digimon liegen. Eure gesammelten digitalen Monster könnt ihr durch Evolutionen, Devolutionen sowie Anpassungen aufwerten. Eure Verbindung zu euren Digimon soll ebenfalls einen Einfluss darauf haben, wie sie sich weiterentwickeln. Sind eure Digimon stark genug, könnt ihr sie in rundenbasierten Kämpfen gegen andere Digimon antreten lassen.

„Digimon Story: Time Stranger“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Erscheinen soll das JRPG irgendwann 2025.

Freut ihr euch schon auf „Digimon Story: Time Stranger“?

