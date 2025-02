Elden Ring Nightreign: Game Director äußert sich zu 2-Spieler-Koop

Im Mai können sich die Spieler in „Elden Ring: Nightreign“ in Dreierteams durch die Zwischenlande schlagen. Doch was machen Helden, die nur mit einem weiteren Freund spielen möchten?

Bei den Game Awards 2024 wurde das Standalone-Spinoff „Elden Ring: Nightreign“ angekündigt. In diesem begeben sich die Spieler erneut in die aus „Elden Ring“ und seinem DLC „Shadow of the Erdtree“ bekannten Zwischenlande.

Allerdings will das kommende Spiel einen neuen Blickwinkel auf das Abenteuer legen. Denn „Elden Ring: Nightreign“ ist für drei Spieler oder das Solo-Spiel ausgelegt. In einem Interview wurde der Game Director Junya Ishizaki nun gefragt, was mit Nutzern ist, die nur mit einem einzigen Freund in die Zwischenlande ziehen wollen.

Entwickler denken über Duo-Koop nach

Bei einem Entwickler-Roundtable zu dem kommenden „Elden Ring: Nightreign“ fragten die Kollegen von Ungeek, ob die Nutzer auch nur mit einem Freund in das Abenteuer ziehen könnten. Der Game Director Junya Ishizaki antwortete auf die Frage und gab an, dass die Spieler alleine oder aber auch nur mit einem Freund spielen könnten. Allerdings würde dann ein weiterer Mitspieler gesucht.

„Es gibt eine duale Spielersuche“, so Ishizaki. „Man kann zum Beispiel mit einem Freund und einer anderen zufälligen Person während des gesamten Spiels spielen. Da gibt es also definitiv kein Problem.“

Wenn man also in „Elden Ring: Nightreign“ mit nur einem weiteren Kollegen in die Zwischenlande zieht, wird man über die Spielersuche mit einem zufälligen dritten Mitspieler versorgt. Dies ist jedoch nicht der Zwei-Spieler-Koop, nach dem einige Nutzer gefragt haben.

„Wir denken darüber nach, auch nur zwei Spieler zu erlauben, nicht drei oder alleine“, gab der Game Director weiter an. „Aber das ist im Moment noch nicht im Spiel.“

Spinoff erscheint im Mai

Schon im Dezember äußerte sich Junya Ishizaki zu der Frage nach dem Koop für zwei Spieler. Damals wurde eine solche Funktion noch abgelehnt.

Man habe sich auf drei Spieler fokussiert, weil man sich auf das Gefühl der Erfüllung konzentrieren wolle, das aufkomme, wenn man gemeinsam einen Boss bekämpft oder eine Karte erobere. FromSoftware wollte diese Freude jedoch neu gestalten. Der Drei-Spieler-Koop sollte daher ein „brandneues Gefühl der Erfüllung bieten“.

Kürzlich bestätigten FromSoftware und der Publisher Bandai Namco, dass „Elden Ring: Nightreign“ am 30. Mai 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheinen werde. Das Abenteuer, das in verschiedenen Editionen angeboten wird, kann ab sofort vorbestellt werden.

Quelle: Ungeek, Insider Gaming

