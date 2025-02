Hell is Us: PS5-Termin mit einem Trailer bestätigt – Inhalte der Digital Deluxe Edition vorgestellt

Hell is Us:

Nachdem ein Leak die Überraschung im Vorfeld des Showcase vorwegnahm, wurde der Releasetermin von "Hell is Us" im Rahmen der State of Play in dieser Woche offiziell verkündet. Des Weiteren versorgte uns Rogue Factor mit einem Trailer, der neue Eindrücke aus dem düsteren Action-Adventure liefert.

Wie im Prinzip nicht anders zu erwarten war, kam es auch im Vorfeld der gestrigen State of Play zu diversen Leaks. Darunter dem Releasetermin von „Hell is Us“.

Den Showcase von Sony nutzen Nacon und die Entwickler von Rogue Factor, um den Releasetermin von „Hell is Us“ offiziell zu bestätigen. Wie kürzlich bereits berichtet, erscheint das düstere 3rd-Person-Action-Adventure am 4. September 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC.

Passend zur Bestätigung des Releasetermins steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit. In diesem gehen die Entwickler auf die Geschichte und die Spielwelt von „Hell is Us“ ein. Zudem haben ausgewählte Charaktere, die in der Handlung eine wichtige Rolle spielen, ihren Auftritt.

Eine feindliche Welt und ein einzigartiges Erkundungssystem

Laut Rogue Factor erwartet uns mit „Hell is Us“ ein Action-Adventure, das uns mit intensiven Nahkämpfen konfrontiert und uns in eine feindliche Welt verfrachtet, in der ein gnadenloser Bürgerkrieg tobt. Zudem leidet die Welt unter einer mysteriösen Katastrophe, die übernatürliche Kreaturen hervorgebracht hat.

Da diese mit modernen Waffen nicht besiegt werden können, greift ihr im Kampf auf eine Palette klassischer Waffen wie Schwerter, Speere und Äxte zurück, die speziell für den Kampf gegen diese übernatürlichen Kreaturen geschmiedet wurden.

Neben dem intensiven Kampfsystem soll „Hell is Us“ mit einem frischen Ansatz bei der Erkundung der Welt punkten. Laut Entwicklerangaben gibt es nämlich weder eine Karte noch einen Kompass oder gar Questmarker. Euren eigenen Instinkten zu folgen und eine feindliche unbekannte Welt zu erkunden, ist in „Hell is Us“ Teil des Abenteuers.

„Genieße ein einzigartiges Erlebnis, bei dem du dank innovativer Texte und Leveldesigns deine eigenen Entscheidungen treffen und deinen Instinkten folgen kannst, während du auf Erkundung gehst. Deine Entdeckungen gehören dir allein“, so die Entwickler weiter.

Neben der Standard-Fassung, die im PlayStation Store für 59,99 Euro erhältlich ist, erscheint „Hell is Us“ in Form einer digitalen Deluxe Edition. Diese umfasst einen 72-stündigen Vorabzugriff auf das Spiel und weitere Inhalte.

Die Inhalte der Deluxe Edition in der Übersicht:

Hell is Us (Spiel)

72-stündiger Vorabzugriff

Military Pack

Hollow Walker Pack

Art Pack

Civil War Pack

