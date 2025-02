Lies of P: DLC mit Name, Trailer und Releasezeitraum vorgestellt

Lies of P:

In der gestrigen State of Play durften wir uns über einige Ankündigungen freuen. Darunter den DLC zu "Lies of P", der mit einem Namen und einem Releasezeitraum angekündigt wurde. Zudem nannten die Entwickler erste Details zum Add-on.

Seit einer ganzen Weile wissen wir, dass das südkoreanische Studio Neowiz sowohl an einem Nachfolger als auch einem DLC zu „Lies of P“ arbeitet.

Leider ließen konkrete Details zur Download-Erweiterung des erfolgreichen Soulslikes bislang auf sich warten. Im Rahmen der gestrigen State of Play war es endlich so weit und Neowiz stellte den DLC zu „Lies of P“ offiziell vor. Wie das Studio bekannt gab, trägt der DLC den Namen „Overture“ und ist für eine Veröffentlichung im Sommer 2025 vorgesehen.

Einen konkreten Termin nannte Neowiz zwar nicht, versorgte uns aber zumindest mit einem Trailer, der uns erste Eindrücke aus „Overture“ liefert.

Worum geht es in Overture?

In der offiziellen Ankündigung weist Neowiz darauf hin, dass es sich bei „Overture“ um einen DLC handelt, der sich als ein Prequel versteht und eine Geschichte erzählt, die vor den Geschehnissen des Hauptspiels einsetzt. Ihr steht unter anderem vor der Aufgabe, die verborgenen Geschichten von Krat aufzudecken.

„Erinnert ihr euch an den Moment, als ihr als Geppettos ehrgeizigstes Meisterwerk mitten im großen Puppenrausch aufgewacht seid? An das Massaker, das die gesamte Stadt um euch herum verwüstete? Jetzt begebt ihr euch auf eine Reise in die Vergangenheit und erlebt die erschütternde Reise, die diesen schicksalhaften Moment hervorbrachte.“

Der DLC setzt im Winter ein und bietet dementsprechend mehr verschneite Landschaften. Des Weiteren warten natürlich neue Gegner und Bosse auf euch. Darunter ein tödlicher Hai oder ein mächtiger Boss, der im Kampf auf seine Ketten zurückgreift. Unter den neuen Waffen wiederum befinden sich ein Bogen, Klauen oder ein Schwert.

Laut Neowiz setzten die Entwickler in „Overture“ diverse Features und Inhalte um, die es seinerzeit nicht in das Hauptspiel schafften. Weitere Details werden in den nächsten Monaten folgen.

Entwickler bedanken sich bei der Community

Abschließend nutzte das südkoreanische Studio die Gelegenheit, um sich bei der Community für die Unterstützung und das zahlreiche Feedback zu „Lies of P“ zu bedanken.

„Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um unseren Dank für all das Feedback und die Erkenntnisse auszudrücken, die wir von unseren Bürgern von Krat seit der Veröffentlichung von Lies of P erhalten haben“, heißt es diesbezüglich.

„Euer unschätzbares Feedback hat unseren Entwicklern erheblich dabei geholfen, Lies of P und sein dramatisches Prequel zu perfektionieren, das diesen Sommer auf PS4, PS5 und PS5 Pro erscheint.“

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren