MindsEye: Neues PS5-Actionspiel von Ex-GTA-Entwickler mit Trailer und Release-Zeitraum vorgestellt

2016 verließ Leslie Benzies Rockstar Games, nachdem er zuvor an „GTA 3“ und allen folgenden Spielen des Studios in tragender Rolle mitwirkte. Außerdem war er als Präsident für Rockstar North tätig. 2018 gab er schließlich bekannt, mit Build a Rocket Boy seine eigene Spieleschmiede zu gründen.

Im Rahmen der gestrigen State of Play wurde schließlich das erste Spiel des neuen Entwicklerstudios enthüllt: „MindsEye“ soll im Sommer 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Obendrein wurden auch ein erster Story- und Gameplay-Trailer samt Spielszenen veröffentlicht, bei denen sich eine gewisse Ähnlichkeit zu den „GTA“-Spielen nicht leugnen lässt.

Wenn menschliche Gier und KI miteinander kollidieren

Bei „MindsEye“ wird es sich um einen Action-Adventure-Thriller für Einzelspieler handeln, das vor allem großen Wert auf die Geschichte legt. Angesiedelt in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Gier der Menschheit und die KI aneinander geraten, schlüpfen Spieler in die Rolle des Protagonisten Jacob Diaz. Der ehemalige Soldat wird von Flashbacks einer Geheimmission geplagt, während lückenhafte Erinnerungen, ausgelöst durch sein neuronales Implantat MindsEye, ihn in die Verzweiflung treiben.

Um die Wahrheit über seine eigene Vergangenheit zu lüften, reist er in die Wüstenstadt Redrock, in der auch der Hersteller des Implantats ansässig ist. Doch seine persönliche Reise nimmt immer größere Ausmaße an, als er feststellen muss, dass er nicht der einzige ist, der auf der Suche nach der Wahrheit ist. So treffen die Spieler in „MindsEye“ auch auf zahlreiche Nebencharaktere, die alle ihre eigenen Motivationen und Geheimnisse haben.

Actionreiche Kämpfe und rasante Verfolgungsjagden

Die Entwickler versprechen für „MindsEye“ eine emotionale Story voller Action, während man in einer von Technologie geprägten Welt unterwegs sein wird. KI, Robotik und Implantate haben das Leben der Menschen grundlegend verändert, automatisierte Systeme verwalten die Stadt und die Macht liegt bei den Konzernen und der Regierung. Die Spielwelt soll dabei nicht nur eine Kulisse sein, sondern „voller Geschichten, Perspektiven und verborgener Wahrheiten“ stecken.

Der erste Trailer zu „MindsEye“ gewährt einen Blick auf das actionreiche Gameplay, das sowohl zu Fuß, am Steuer eines Fahrzeugs oder in der Luft stattfinden wird. In den Kämpfen gilt es, seine Feinde auszumanövrieren und gekonnt die Deckung der Umgebung zu nutzen. Den Entwicklern zufolge ist das System „so konzipiert, dass es flüssig, dynamisch und lohnend ist für Spieler, die ihre Herangehensweise an jede Begegnung anpassen.“

