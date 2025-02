Minecraft-Film: Enthüllung der Dorfbewohner entsetzt Fans

Anfang April 2025 wird „Minecraft“ in den Kinos starten. Um weiter auf die Film-Adaption des erfolgreichen Sandbox-Spiels von Entwickler Mojang aufmerksam zu machen, steht ab sofort ein brandneuer Teaser-Trailer bereit. Die vollständige Version wird im Rahmen des kommenden NBA All Star Game 2025 präsentiert, dass am nächsten Wochenende stattfinden wird.

Doch auch der eine Minute lange Vorschauschnipsel gewährt bereits umfassende Einblicke in die Live-Action-Verfilmung und zeigt zum ersten Mal auch die Dorfbewohner der kubischen Oberwelt. Doch offenbar kommt das Design der Bewohner bei den Fans des Spiels nicht sonderlich gut an und wurde unter anderem als das „möglicherweise Dümmste, was ich je gesehen habe“ beschrieben.

Fans sind sich einig: Dorfbewohner müssen „verflucht“ sein

Im Gegensatz zu den Menschen, die im Rahmen der Filmhandlung in die Welt von „Minecraft“ gezogen und unter anderem von Schauspielern wie Jack Black verkörpert werden, sind die Dorfbewohner der Oberwelt im Stile des Spiels gehalten. Allerdings verfügen sie nicht über das Block-Design, wie es beispielsweise bei den Tieren der Fall ist. Stattdessen bestehen sie aus robustem Fleisch.

Dementsprechend entsetzt zeigen sich die Fans unter anderem in diversen Beitragen auf Reddit. „Was zum Teufel sind das für Dinger?“, fragen sich die Nutzer, während ein anderer attestiert: „Realismus und Blockhaftigkeit passen nicht zusammen“. Außerdem scheint sich die Mehrheit sicher zu sein, dass die Dorfbewohner „verflucht“ sein müssen. „Vielleicht sind wir mit dem alten Live-Action-Sonic-Design zu hart umgegangen“, stellte einer der Nutzer fest.

Die Dorfbewohner in der Verfilmung von „Minecraft“ begeistern nicht alle Fans.

Minecraft startet am 3. April in den Kinos

Schon zu Beginn hatte der „Minecraft“-Film bei den Fans einen schweren Stand. Nachdem im Vorfeld bereits erste Bilder geleakt wurden, die Jack Black in der Rolle von Steve zeigten, hatte die Community kräftig Kritik geübt. Wie der finale Film letztendlich bei den Zuschauern ankommen wird, bleibt abzuwarten. Hierzulande soll „Minecraft“ ab dem 3. April 2025 auf den Leinwänden der Lichtspielhäuser zu sehen sein.

Neben Jack Black werden auch Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen und Jennifer Coolidge im Film zu sehen sein. Regie führt der Comedy-erfahrene Jared Hess, während das Drehbuch von Chris Bowman und Hubbel Palmer stammt.

Über die Handlung des „Minecraft“-Films sind noch nicht allzu viele Details bekannt. Von offizieller Seite aus heißt es lediglich, dass vier Außenseiter durch ein Portal in die Pixelwelt des bekannten Videospiels gezogen werden und sich den dortigen Gefahren stellen müssen, um zurück nach Hause finden. Unterstützt werden sie dabei vom erfahrenen Crafter Steve.

