Monster Hunter Wilds: Was steckt drin? Capcom kündigt erstes Titel-Update an – Launch-Trailer veröffentlicht

Der Release von „Monster Hunter Wilds“ rückt immer näher. Um weiter auf das kommende Action-Rollenspiel von Capcom aufmerksam zu machen, eröffnete die Monsterjagd auch die gestrige State of Play. So präsentierten die Verantwortlichen auch den Launch-Trailer, der weitere Gameplay-Szenen präsentierte und einen Blick auf neue Monster gewährte.

Außerdem meldete sich auch Produzent Ryozo Tsujimoto zu Wort und kündigte die ersten Titel-Updates für „Monster Hunter Wilds“ an, die nach dem Release für alle Spieler kostenlos zur Verfügung stehen und neue Inhalte mit sich bringen werden.

Das erste Gratis-Update für „Monster Hunter Wilds“ soll demnach noch im Laufe des Frühlings veröffentlicht werden und wird unter anderem neue Event-Quests und weitere Inhalte bieten, die Capcom noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben wird. Highlight der Aktualisierung wird jedoch das Monster Mizutsune. Sein Debüt feierte die Kreatur, dessen Äußeres an einen östlichen Drachen erinnert, bereits in „Monster Hunter Generations“. Im Sommer 2025 soll dann das weite Titel-Update folgen.

Zu sehen gibt es Mizutsune auch im neuen Launch-Trailer zu „Monster Hunter Wilds“, der ab sofort zur Verfügung steht und weiter auf den nahenden Release einstimmt. Außerdem gewährt das Bildmaterial neue Einblicke in die Kämpfe und präsentiert mit Nur Udra, Arkveld, Yian Kut-Ku und Congalala auch weitere Monster. Auch das bekannte Monster Rathalos, dass sich offenbar etwas verändert hat, ist im neuen Trailer zu sehen.

Pre-Order-Boni und zweite Open-Beta

Erscheinen wird „Monster Hunter Wilds“ schließlich am 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Vorbesteller erhalten zudem Zugriff auf das „Guild Knight“-Rüstungsset und den „Hope Charm“-Talisman. Im PS Store wird zusätzlich auch ein digitales Mini-Art-Book als exklusiver Pre-Order-Bonus erhältlich sein.

Wer „Monster Hunter Wilds“ noch vor dem Release einmal selbst ausprobieren möchte, bekommt am kommenden Wochenende die Gelegenheit dazu. So wird am Freitag, dem 14. Februar 2025, die zweite Open-Beta in die nächste Runde gehen. Aufgrund des jüngsten PSN-Ausfalls wurde der Testzeitraum auch nochmals um 24 Stunden verlängert.

