Nintendo Switch: Kleinere Direct in diesem Monat? Insider möchte mehr wissen

In den letzten Wochen machten immer wieder Gerüchte um eine kleinere Nintendo Direct in diesem Monat die Runde. Mit Jeff Grubb beteiligt sich ein weiterer Industrie-Insider an den Diskussionen und teilt seine Informationen mit.

Neben Sony wurde auch Nintendo in den letzten Wochen immer wieder mit einem weiteren Showcase in Verbindung gebracht. Doch während sich die Gerüchte um die neue State of Play in dieser Woche bewahrheiteten, hält sich Nintendo bezüglich einer Nintendo Direct in diesem Monat weiterhin zurück.

Bislang kündigte das japanische Unternehmen lediglich eine Nintendo Direct für den 2. April 2025 an, die uns neue Details zur Switch 2 bescheren wird. Hinzukommt, dass auch bekannte Insider wie „Nate the Hate“ kürzlich eingestanden, bezüglich einer Nintendo Direct in diesem Monat im Dunkeln zu tappen.

Der Videospiel-Journalist Jeff Grubb hingegen möchte mehr wissen und berichtet in der aktuellen Ausgabe seines „Game Mess“-Podcasts, dass es im Februar in der Tat eine Nintendo Direct geben soll.

Grubb warnt vor zu hohen Erwartungen

Bei dieser Aussage bezieht sich Grubb laut eigenen Angaben auf eine „verlässliche Quelle“, die ihm den Showcase auch auf Nachfrage bestätigt habe. „Ich habe gehört, dass es diesen Monat eine Nintendo Direct geben wird“, so Grubb. „Und noch einmal: Es war nicht viel los, aber es war etwas.“

„Eine ziemlich zuverlässige Quelle sagte: Ja, diesen Monat würde es eine geben. Ich habe noch einmal nachgefragt und sie hat wieder Ja gesagt“, ergänzte Grubb und wies darauf hin, dass wir unsere Erwartungen nicht zu hoch schrauben sollten.

Sollten sich die Gerüchte um eine baldige Nintendo Direct bewahrheiten, sei nämlich mit keiner allzu großen Show zu rechnen. Stattdessen spricht Grubb von einem Showcase in einem kleineren Rahmen. „Ich denke, es wird etwas geben. Eine Mini-Direct oder einen Partner-Showcase. Etwas in dieser Richtung“, führte der Journalist aus.

„Noch einmal: Es könnte aber auch nicht zustande kommen. Es sind seltsame Zeiten mit der kommenden Switch 2. Sie haben bereits eine Direct dafür angekündigt. Wer weiß also, was kommt? Aber ja. Ich denke, das wahrscheinlich etwas passiert.“

Plant Nintendo eine abschließende Ankündigung für die Switch?

Unbestätigten Berichten zufolge soll Nintendo eine Art Abschiedsgeschenk für die erfolgreiche Switch in der Hinterhand haben und die Ankündigung eines „größeren Nischentitels“ planen. Laut dem als verlässliche Quelle eingestuften Insider „PH Brazil“ soll sich hinter dem Projekt weder ein Remaster noch ein Remake verstecken.

Viel mehr soll uns die Ankündigung eines ganz neuen Titels bevorstehen, der auf einer Nintendo-Marke basiert, die sich eher dem Nischenmarkt zuordnen lässt.

Sollten in diesem Monat eine weitere Nintendo Direct stattfinden, könnte Nintendo den Showcase nutzen, um das besagte Projekt anzukündigen.

