Onimusha 2 Samurai’s Destiny: Das Remaster hat einen Termin – Trailer, Details & Screenshots

Die Fans der „Onimusha“-Reihe durften sich im Rahmen der gestrigen State of Play über gleich zwei Überraschungen freuen. Zum einen nutzte Capcom den Showcase, um uns erste Gameplay-Szenen aus dem neuen Ableger „Onimusha: Way of the Sword“ zu präsentieren.

Der zweite Titel, zu dem uns Capcom ein Update lieferte, ist das Anfang des Monats angekündigte Remaster zum ursprünglich 2002 veröffentlichten Klassiker „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“. In der State of Play bereitete Capcom der Wartezeit der Spieler ein Ende und enthüllte den Releasetermin der Neuauflage.

Wie der japanische Publisher bestätigte, kehrt „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ am 23. Mai 2025 auf den PC und die Konsolen zurück. Ein Trailer stimmt auf den Release im Mai und den Start der Vorbestellungen ein.

Ein Fan-Favorit feiert sein Comeback

Während im technischen beziehungsweise grafischen Bereich Verbesserungen wie eine höhere Auflösung, überarbeitete Charaktermodelle oder schärfere Texturen warten, orientiert sich das Remaster spielerisch am originalen „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ aus dem Jahr 2002. Im feudalen Japan schlüpft ihr in die Rolle des tragischen Helden Jubei Yagyu.

Nachdem eine Dämonenarmee unter der Führung von Nobunaga Oda den Yagyu-Clan zerstörte und dessen Dorf vernichtete, begibt sich Jubei Yagyu auf einen Rachefeldzug und die Suche nach den Mördern.

Auf seiner Reise erfährt der Protagonist von seinem Oni-Erbe, das ihn in die Lage versetzt, den Kampf gegen Dämonen aufzunehmen. Zu den spielerischen Elementen, die im Remaster zurückkehren, gehören die unterschiedlichen Waffen, die ihr mit Seelen, die besiegte Gegner hinterlassen, aufwerten könnt.

Vor allem bei den Auseinandersetzungen mit den knackigen Bossen eine nicht zu unterschätzende Hilfe.

Diese neuen Features bietet das Remaster

Neben den vertrauten Elementen des Originals bietet das im Mai erscheinende Remaster auch neue Features. Während im Galeriemodus über 100 Skizzen des Charakterdesigners Keita Amemiya zu finden sind, richtet sich der Schwierigkeitsgrad „Hell“ an Spieler, die auf der Suche nach einer besonders kniffligen Herausforderung sind.

Eine automatische Speicherfunktion und ein einfacher Waffenwechsel sorgen derweil für eine bessere Spielbarkeit.

Eine weitere Neuerung des Remasters sind die Minispiele „The Man in Black“, „Team Oni“ und „Puzzle Phantom Realm“, die ihr gleich zu Beginn spielen könnt. Zudem ist eine digitale Soundtrack-Auswahl mit allen 43 Titeln des Originalsoundtracks enthalten.

Das Remaster zu „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Im PlayStation Store liegt der Preis der Neuauflage bei 29,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Onimusha 2: Samurai's Destiny.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren