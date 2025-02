Onimusha Way of the Sword: Erster Gameplay-Trailer enthüllt den Protagonisten

Onimusha Way of the Sword:

Mit "Onimusha: Way of the Sword" feiert Capcoms ikonisches Actionspiel-Franchise nach beinahe zwei Jahrzehnten ihr großes Comeback. Der erste Gameplay-Trailer enthüllt nun den Protagonisten des Spiels.

Im Rahmen der The Game Awards 2024 hat Capcom die Zuschauer mit der Ankündigung des Actionspiels „Onimusha: Way of the Sword“ überrascht. Beinahe 19 Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Hauptteils der ikonischen Spielereihe erhält diese somit offiziell einen neuen Ableger. Während der jüngsten State of Play-Ausgabe hat das japanische Unternehmen nun einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht, der den Protagonisten des Spiels enthüllt.

Bei der Hauptfigur im kommenden „Onimusha“-Spiel handelt es sich um den jungen Samurai Miyamoto Musashi, der vor keiner Herausforderung zurückschreckt. Falls euch das Gesicht des „Way of the Sword“-Protagonisten bekannt vorkommen sollte, ist dies übrigens kein Zufall. Dieses wurde nämlich dem inzwischen verstorbenen japanischen Schauspieler Toshiro Mifune nachempfunden. Mifune spielte unter anderem im Filmmeisterwerk „Die sieben Samurai“ mit.

Vertreibt die Dämonen aus Kyoto

In „Onimusha: Way of the Sword“ verschlägt es Miyamoto Musashi nach Kyoto. Dort möchte er seine Schwertkünste unter Beweis stellen. Allerdings sollen die Geschehnisse schon bald eine unerwartete Wendung nehmen. Die Stadt wird von einer mysteriösen Dunkelheit umgeben, die Ungeheuer aus einer anderen Welt mit sich gebracht hat. Hierbei handelt es sich um Oni. Diese gefährlichen Dämonen verbreiten Angst und Schrecken in der Metropole.

Glücklicherweise besitzt Miyamoto einen Oni-Panzerhandschuh, der unserem Protagonisten übermenschliche Kräfte verleiht. Mit diesen kann er den Oni im Kampf entgegentreten und sie zurück in die Hölle schicken. Diese neuen Kräfte sind auch bitter nötig, denn einige Dämonen sind enorm mächtig. Hierzu zählt zum Beispiel die zerstörerische sowie axtschwingende Monstrosität Byakue. Je mehr er in sein eigenes Blut getränkt wird desto höher steigt seine Stärke.

Mit „Onimusha: Way of the Sword“ möchte Capcom eine Spielerfahrung schaffen, die eine aufregende Geschichte mit mystischen Elementen und modernen Kämpfen verbindet. Im Fokus stehen natürlich die fordernden Schwertkämpfe, bei denen sich alles darum dreht, eure Gegner zu zerteilen. Die Entscheidung, wann ihr die Seelen der Feinde anschließend mit eurem Oni-Panzerhandschuh absorbiert, soll darüber hinaus für eine zusätzliche taktische Note sorgen.

„Onimusha: Way of the Sword“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Der Release ist für 2026 geplant.

Wie gefällt euch der erste Gameplay-Trailer zu „Onimusha: Way of the Sword“?

