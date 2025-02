Pirate Yakuza: PS5-Demo und Crossover angekündigt, Launch-Trailer ist da

Im Rahmen des kürzlich ausgestrahlten „State of Play“-Streams wurde eine spielbare Demo von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ angekündigt. Außerdem soll mit „Dave the Diver“ ein ungewöhnlicher Crossover-DLC erscheinen.

Bei „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ geht es eine Woche vor der Veröffentlichung Schlag auf Schlag. So nutzte der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio den gestrigen „State of Play“-Stream für die Ankündigung einer spielbaren Demo des Action-Spektakels. Außerdem soll ein Zusatzinhalt mit „Like a Dragon“-Thema für „Dave the Diver“ erscheinen.

Das enthält die Demo von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Die Demo-Version von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 13. Februar um 16 Uhr unserer Zeit für die PS5, und damit sieben Tage vor dem offiziellen Release am 20. Februar. Darin könnt ihr zwei Kampfstile ausprobieren, darunter Goro Majimas „Seadog“-Stil sowie die Seeschlachten in der „Pirates’ Coliseum“-Arena.

Insgesamt dürfte die Demo einen ausreichenden Überblick über das typisch chaotische Gameplay der Spiele der Reihe bieten. „Pirate Yakuza in Hawaii“ spielt übrigens in der virtuellen Version von Hawaii aus „Like a Dragon: Infinite Wealth“, die mit ihren Touristenattraktionen und weißen Stränden ein kleines Open-World-Paradies darstellt. Im jüngst erschienenen Launch-Trailer (unten) erhaltet ihr einen kleinen Eindruck davon.

Der offizielle Launch-Trailer zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“.

Ichiban besucht das „Blue Hole“

Obwohl die Taucher-Geschichte des Indie-Hits „Dave the Diver“ die eine oder andere Parallele zu „Like a Dragon: Infinite Wealth“ aufweist, kommt das angekündigte Crossover überraschend. Es bleibt abzuwarten, wie gut sich die stilistisch sehr verschiedenen Spiele miteinander vertragen.

Fest steht, dass unter anderem Ichiban Kasuga der pixeligen Welt um das „Blue Hole“ (eine sich stetig verändernde Unterwasserhöhle) einen Besuch abstattet. Der DLC hört auf den Namen „Ichiban’s Holiday“ und soll klassische Beat ‚em up-Kämpfe mit „Like a Dragon“-Charakteren bieten sowie neue Rezepte für Ganko Sushi.

Der Trailer zum DLC zeigt in der Tat Pixel-Kampfaction im Ryu-Ga-Gotoku-Stil und sogar Unterwassergefechte. Hier dürfte also einiges auf den sonst eher unbekümmerten Dave zukommen.

Der Trailer zu „Ichiban’s Holiday“ zeigt die „Like a Dragon“-Hauptfiguren Kiryu und Ichiban im Pixel-Look.

Solltet ihr die letzte Ausgabe von Sonys „State of Play“ übrigens verpasst haben, dann könnt ihr euch hier die Aufzeichnung anschauen. Zwar war „Death Stranding 2“ von Kojima Productions dort nicht vertreten, aber es waren einige andere interessante Ankündigungen enthalten.

