PS5: Mehr Titel wie Astro Bot geplant? Sony über familienfreundliche Spiele

Mit dem charmanten Plattformer „Astro Bot“ veröffentlichte Team Asobi 2024 nicht weniger als einen der besten Titel des vergangenen Jahres. Innerhalb von neun Wochen verkaufte sich das PS5-Abenteuer von Astro 1,5 Millionen Mal.

Ein Erfolg, der natürlich die Frage aufwarf, ob Sony zukünftig mehr Spiele wie „Astro Bot“ planen könnte. In einer Konferenz anlässlich der aktuellen Geschäftszahlen verlor Sonys Präsident Hiroki Totoki ein paar Worte über die zukünftige Strategie der PlayStation-Sparte. Laut Totoki sorgt der kommerzielle Erfolg von „Astro Bot“ dafür, dass wir in den nächsten Jahren mit mehr familienfreundlichen Titeln von Sony rechnen dürfen.

„Auf den The Game Awards 2024 gewann unser First-Party-Titel Astro Bot in vier Kategorien. Darunter dem Spiel des Jahres und dem besten Familienspiel“, blickte der Präsident von Sony zurück.

Angebot der Familienspiele soll ausgebaut werden

Um für ein abwechslungsreiches Portfolio zu sorgen, wird es Sony in den nächsten Jahren also darum gehen, mehr familienfreundliche Spiele vom Schlage eines „Astro Bot“ anzubieten. Gleichzeitig betonte Totoki noch einmal den Stellenwert, den Live-Service-Titel bei den PlayStation Studios einnehmen.

„Darüber hinaus gewann das Live-Service-Spiel Helldivers 2, das im Februar letzten Jahres veröffentlicht wurde, die Auszeichnungen für das beste fortlaufende Spiel und das beste Multiplayer-Spiel“, ergänzte der Präsident von Sony.

„Die Tatsache, dass Titel in Genres, in die wir in Zukunft expandieren wollen – darunter Spiele für Familien und Live-Service-Spiele – diese Auszeichnungen erhalten haben, ist ein bedeutender Schritt beim Aufbau eines breit gefächerten Titelportfolios.“

Neues Bundle mit Astro Bot geplant?

Unbestätigten Berichten zufolge könnte Sony „Astro Bot“ bald in Form eines neuen PS5-Bundles anbieten. Laut dem Leaker Billbil-kun, der sich in Vergangenheit stets als verlässliche Quelle erwies, bereitet Sony die Veröffentlichung eines neuen Bundles aktuell vor.

Das besagte Bundle soll neben einer PS5 Slim und einem Laufwerk einen Download-Code für „Astro Bot“ enthalten.

Den Angaben von Billbil-kun zufolge erscheint das Bundle im nächsten Monat. Möglicherweise am 13. März 2025. Der Preis liegt laut dem Leaker aller Voraussicht nach bei 474 bis 499 Euro.

Sollten sich die Angaben von Billbil-kun bewahrheiten, dürfte eine offizielle Ankündigung des Bundles durch Sony nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

