Saros: Housemarque kündigt Sci-Fi-Action-Titel für PS5 an – Trailer und Release-Zeitraum

Nach dem Erfolg von „Returnal“ hat sich Housemarque für eine neue IP entschieden, die das Third-Person-Action-Gameplay des Studios weiterentwickeln soll. „Saros“ erzählt die Geschichte einer verlorenen Kolonie auf dem Planeten Carcosa, die während einer mysteriösen Sonnenfinsternis untergeht.

Neue IP mit erzählerischem Fokus

Spieler übernehmen in “Saros” die Rolle von Arjun Devraj, einem Soltari-Vollstrecker, der auf Carcosa nach einer bestimmten Person sucht. Laut Creative Director Gregory Louden liegt der Schwerpunkt des Spiels auf einer emotionalen Charakterstudie, die den Preis erforscht, den es kostet, eine neue Zukunft zu gestalten.

Rahul Kohli („Midnight Mass“, „The Fall of the House of Usher“) übernimmt die Rolle von Arjun Devraj. Laut Housemarque bringt er die Figur mit einer „atemberaubenden Darbietung“ zum Leben und war eine zentrale Stimme in der narrativen Gestaltung des Spiels. Weitere Details zur Besetzung und Story sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Permanenter Fortschritt und veränderte Welt

Ein wesentlicher Unterschied zwischen “Saros” und „Returnal“ ist das Progressionssystem. Während „Returnal“ ein Roguelike-Element mit ständigem Neuanfang nach jedem Tod bietet, setzt „Saros“ auf permanente Ressourcen und Fortschritt.

Nach jedem Tod verändert sich die Spielwelt, aber Spieler behalten ihre Ausrüstung und können Waffen sowie Anzug-Upgrades dauerhaft verbessern. Diese Mechanik soll es ermöglichen, mit jedem Versuch stärker zurückzukehren und sich den Herausforderungen auf Carcosa effektiver zu stellen.

„Wir können es kaum erwarten, mehr über unser Gameplay, unsere Grafik, unseren Ton, unsere Musik, unsere Technologie und unsere Story zu erzählen und mehr von allen, die an Saros arbeiten. Außerdem erfahrt ihr, wie wir die Hardware der PS5-Konsole vorantreiben und vieles mehr“, so der Creative Director Gregory Louden.

Housemarque plant, im Laufe des Jahres erstes Gameplay-Material zu präsentieren. Der bisher veröffentlichte Cinematic-Trailer gibt einen kurzen Einblick in die Atmosphäre des Spiels, hält sich aber mit spielerischen Details noch zurück.

