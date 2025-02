Sonic Racing CrossWorlds: Mit Gameplay-Trailer, neuen Mechaniken und Netzwerktest angekündigt

Nach einer längeren Pause in der Sonic-Racing-Reihe hat SEGA „Sonic Racing: CrossWorlds“ offiziell angekündigt. Das Spiel erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Der erste Trailer wurde während Sonys jüngstem State-of-Play-Stream präsentiert und zeigt einige der wichtigsten neuen Features.

Mechaniken und dynamische Strecken

Eine der zentralen Neuerungen von „Sonic Racing: CrossWorlds“ ist das Konzept der „Travel Rings“. Diese ermöglichen es, während eines Rennens in eine alternative Welt zu wechseln. Der führende Spieler entscheidet, in welche CrossWorld die gesamte Rennstrecke in der zweiten Runde transportiert wird.

Zusätzlich kehrt eine aus früheren Titeln bekannte Mechanik zurück: die Transformation von Fahrzeugen. Während der Rennen wechseln die Strecken zwischen Land-, Wasser- und Luftabschnitten, sodass sich die Fahrzeuge entsprechend anpassen.

Diese Funktion wurde bereits in „Sonic & All-Stars Racing Transformed“ genutzt und erweitert das Gameplay einmal mehr um zusätzliche taktische Elemente.

Fahrzeuganpassung und neue Spielmechaniken

Erstmals in der Serie sind Charaktere in „Sonic Racing: CrossWorlds“ nicht an bestimmte Fahrzeuge gebunden. Spieler können ihre Fahrzeuge individuell anpassen und verschiedene Parameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Handhabung optimieren.

Neben optischen Anpassungsmöglichkeiten, wie Farben, Aufklebern und Texturen, lassen sich auch Fahrzeugteile kombinieren, um individuelle Konfigurationen zu erstellen.

Ein weiteres Feature ist die Einführung von Gadgets. Diese RPG-ähnlichen Ausrüstungsgegenstände bieten spielerische Vorteile wie etwa einen zusätzlichen Schub und lassen sich vor jedem Rennen anpassen. Je weiter die Spieler in „Sonic Racing: CrossWorlds“ voranschreiten, desto mehr Slots für leistungsfähigere Gadgets werden freigeschaltet.

Mit „Extreme Gear“ feiert eine weitere aus der „Sonic Riders“-Reihe bekannte Mechanik ihr Comeback. Die Hoverboards ermöglichen einen auf Boosts basierenden Fahrstil und bringen eine neue Dynamik in das Gameplay.

Netzwerktest steht bevor

SEGA plant mit einem Start am 22. Februar 2025 um 1 Uhr nachts einen geschlossenen Netzwerktest für „Sonic Racing: CrossWorlds“. Interessierte Spieler können sich bis zum 19. Februar 2025 anmelden und das Spiel vorab testen, wobei “Extreme Gear” außen vor bleibt.

Ausgewählte Teilnehmer erhalten am 20. Februar 2025 einen Code per E-Mail an ihren Posteingang. Darin sind weitere Informationen zur Teilnahme enthalten.

Der Test gibt den Entwicklern die Möglichkeit, das Balancing und die Online-Funktionen vor der finalen Veröffentlichung zu optimieren. Zudem können Spieler den Titel im PlayStation-Store auf die Wunschliste packen.

